Omicidio di Ciro Colonna. Le dichiarazioni dell’assessore Alessandra Clemente sulle condanne

“Dopo quel terribile 9 giugno, in questi anni, il Comune di Napoli è stato parte attiva al fianco della famiglia di Ciro Colonna in tribunale, attraverso la Costituzione di parte civile nel processo e nel quartiere del Lotto O di Ponticelli, insieme alla rete di Associazioni e cittadini promossa da Libera, per non lasciare mai soli i familiari di Ciro Colonna. Questa sentenza è un passaggio di giustizia e verità importante. Viene sancito in modo definitivo che Ciro è una vittima innocente di camorra e dato l’importante segnale a tutte le persone che combattono la malavita di avere fiducia nella giustizia. Un sentito riconoscimento alle donne e uomini delle forze dell’ordine e della magistratura, per l’impegno profuso affinché si individuassero i responsabili di quell’azione così feroce, e alla famiglia di Ciro Colonna, che non ha mai avuto parole di odio o di vendetta ma di speranza ed impegno affinché la morte di Ciro non fosse vana. Alla sorella, in particolar modo, Mary, che ha subito in tribunale minacce ed intimidazioni, ed i suoi genitori, Adelaide ed Enrico, l’abbraccio di tutta la città Napoli”. lo afferma l’assessore ai giovani Alessandra Clemente