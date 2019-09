San Gennaro ripete il miracolo. Le dichiarazioni del sindaco de Magistris

Alle 10.04 il sangue si è sciolto. San Gennaro ha ripetuto il miracolo.

Per buona pace della città e dei fedeli, che viceversa, qualora non fosse accaduto, lo avrebbero colto come pessimo auspicio.

Che si creda oppure no, questo miracolo appassiona tanti, fedeli e non, e alla fine, quando accade emoziona e commuove sempre.

Al termine della cerimonia l’appello del sindaco de Magistris, al governo per combattere criminalità, camorra e un monito a tutti coloro che non amano questa città.

Fonte: Comune di Napoli web tv

http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=8672