Se ti laurei non puoi usare lo scanner!

Al giorno d’oggi ha ancora senso prendere una laurea?

Non è una domanda retorica e la risposta non è così scontata. Un tempo non serviva la laurea per entrare nel mondo del lavoro. Il famoso “pezzo di carta” non rappresentava tanto la garanzia di un contratto a tempo indeterminato, quanto quella di un lavoro economicamente più vantaggioso. Oppure, di trovare il posto che si era sempre sognato.

Oggi il discorso non è più così semplice. Iscriversi all’università non comporta un facile inserimento nel mondo del lavoro e non è detto che studiando ciò di cui si è appassionati si arrivi a fare ciò che si voleva diventare da bambini.

Le università pubbliche sono diventate più facilmente accessibili e molti neodiplomati (soprattutto quelli che escono dal liceo) si riversano in maniera quasi automatica nei corridoi universitari per inseguire un sogno, per far contenti i genitori, per provare una nuova esperienza, per avere un titolo che dia accesso a un numero più ampio di lavori. E qui sta il nocciolo della questione. Per svolgere alcune professioni o partecipare ai concorsi pubblici, la laurea è un requisito indispensabile. Ne consegue un gran numero di iscrizioni all’università e la creazione di un’ampia concorrenza.

Accade così che solo il diploma di laurea non basta più per distinguersi da altri. Bisogna considerare anche che le università italiane garantiscono una buona (se non ottima) preparazione teorica, ma non aiutano l’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nel caso di determinate facoltà. Non si scappa dalla gavetta, ed è giusto così: va fatta, è utile per fare esperienza. Ma spesso ci si trova in condizioni economicamente e professionalmente degradanti. Molti neolaureati devono svolgere stage non retribuiti con mansioni disparate che esulano anche dalle proprie competenze. Altri devono reinventarsi per trovare qualcosa di stabile e di remunerativo, finendo per abbandonare ciò che hanno studiato durante l’università.

Estremizzando un po’, potremmo dire che oggi i laureati più fortunati possono aspirare a non usare lo scanner. È accaduto a Roma dove, il Comune ha coinvolto (a pagamento) agenzie private per scannerizzare dei documenti civili rendendoli così disponibili ai cittadini. Questo compito non è ritenuto idoneo al profilo professionale dei dipendenti comunali (alcuni in possesso del titolo di laurea) dal contratto collettivo nazionale. Ma ottenere un posto negli uffici del comune non è di certo semplice.

Di conseguenza, sorge il dubbio: perché ritardare l’ingresso nel mondo del lavoro (visto che l’età conta molto durante le assunzioni) se poi la laurea non dà grandi benefici? Se ci preme molto iniziare a essere indipendenti dal punto di vista economico, potremmo trovare un compromesso: lavorare e studiare contemporaneamente, magari sfruttando le possibilità offerte dalle università telematiche. Un esempio? La UniCusano. L’università telematica a Roma e in molte altre città italiane offre numerosi corsi di studio agevoli online.

Riprendendo la domanda dell’inizio, possiamo affermare che non è possibile dare una risposta generale. Ognuno di noi deve interrogarsi in merito al proprio futuro e scegliere dopo aver valutato le proprie possibilità, attitudini e desideri.