4 idee originali per le bomboniere laurea

La festa di laurea è un evento molto importante per uno studente che ha raggiunto un grande traguardo professionale e personale, deve essere una giornata bella, divertente e piena di gioia da passare con amici e parenti.

Come per ogni evento importante, anche per la laurea è fondamentale lasciare un ricordo agli ospiti che hanno preso parte all’evento, per questo motivo durante i preparativi della festa è fondamentale scegliere con cura la bomboniera laurea da regalare.

Ci sono tante idee e tipologie di oggetti da poter scegliere come bomboniere laurea per l’evento, alcuni legati in particolar modo alla laurea ed altri invece che si avvicinano ai gusti personali e alle passioni del festeggiato.

4 idee originali per la bomboniera laurea perfetta

L’unico modo per sorprendere gli invitati è scegliere delle bomboniere originali e creative, che permettono di ricordare facilmente il bellissimo evento passato assieme e l’importanza della giornata.

A differenza di un matrimonio o di un altro evento, per la laurea non c’è bisogno di esagerare e scegliere oggetti difficilmente reperibili, la creatività e un minimo budget bastano per fare una bella figura.

Alcune persone scelgono di realizzare delle bomboniere fai da te, come dei sacchetti porta confetti che possono essere realizzati con materiali differenti e lasciano libero sfogo alla creatività. I confetti da inserire devono essere sempre in numero dispari e per la laurea è fondamentale scegliere il colore rosso.

Un’alternativa ai sacchetti è la scatolina in plexiglass da riempire con confetti differenti e con alcuni dettagli come delle palline decorative di color argento

Una seconda idea molto originale, da regalare come bomboniera, è il cappellino di laurea nero che rappresenta a tutti gli effetti uno dei simboli che caratterizzano i laureandi. Il cappellino prende il nome di “Tocco di laurea” ed è disponibile come bomboniera anche con il colore rosso.

La terza idea riguarda il libro della laurea, una scatolina porta confetti realizzata a forma di libro, un’idea originale e molto carina da regalare agli ospiti e affiancata da un bigliettino di ringraziamenti.

Infine, un’altra idea molto originale e spesso associato anche al tocco di laurea è il gufo, definito sin dall’antichità come un portatore di luce, associato alla comprensione e alla sapienza. Per questo motivo, gli oggetti che raffigurano il gufo sono di buon auspicio per gli studenti e sono il soggetto principale delle migliori bomboniere laurea.

Come scegliere i confetti per la laurea

Il colore rosso caratterizza i confetti per la laurea e simboleggia l’importanza dell’evento, il successo e l’idea di forza. Tuttavia, oltre al colore è fondamentale scegliere il gusto dei confetti: sul mercato sono presenti tanti gusti differenti, a partire dalla tradizionale mandorla fino ai confetti ripieni.

Il consiglio migliore per accontentare tutti i palati è di inserire nel porta confetti due o tre gusti differenti. Generalmente, l’accoppiata vincente è il confetto con ripieno di cioccolato al latte con i confetti alle mandorle oppure con un ripieno più originale, come la crema di nocciola o il pistacchio.

Biglietto laurea: ecco cosa scrivere

Il biglietto che accompagna la bomboniera è un elemento fondamentale, che non può mai mancare. All’interno del bigliettino bisogna scrivere:

Dottore o Dottoressa, accompagnati dal nome e cognome;

La data della proclamazione;

Citazione o breve frase inventata, scritta a mano e con una calligrafia elegante.

Il biglietto deve essere inserito all’interno di una piccola busta di color rosso, è possibile scegliere anche delle bustine appositamente ideate per la laurea e caratterizzate da dettagli in oro o bronzo. Online si trovano facilmente pack di bigliettini già pronti per l’utilizzo, che necessitano solo del nome e del cognome.