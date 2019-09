Vettel o Leclerc: chi sarà la prima guida della Ferrari nelle prossime gare?

Le ultime due gare hanno fatto emergere una sentenza piuttosto netta in casa Ferrari: il talento di Charles Leclerc è esploso in tutto il suo fragore, con una doppietta che ha fatto impazzire tutti i tifosi del marchio del Cavallino Rampante. Eppure, c’è qualcuno che si sta trincerando dietro un silenzio preoccupante, ovvero Sebastian Vettel.

La prestazione da fenomeno di Leclerc a Monza ha fatto passare quasi in sordina l'ennesimo errore del pilota tedesco, che ancora una volta si è dimostrato incapace di reagire. Al punto tale che ora i vari bookmakers stanno proponendo una quota sempre più alta circa la sua permanenza con la monoposto rossa.

Binotto e la grande emozione di Monza

Eppure, Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello, è convinto che il pilota tedesco possa ancora dire la sua in questo campionato. Chiaramente, il dirigente ha voluto sottolineare come riuscire a portare a casa un trofeo proprio a Monza è sempre stupendo e ogni volta provoca grandi emozioni, dato che non c’è cosa più bella che vincere davanti ai propri tifosi.

Binotto ha poi voluto soffermarsi sulla possibilità che Hamilton e Leclerc abbiano avuto un incontro per chiarire quanto avvenuto nel corpo a corpo che ha visto l’inglese doversi accodare al pilota monegasco. Binotto, però, difende chiaramente a spada tratta il suo Charles, mettendo in evidenza quanto sia forte e quanto sia difficile da sorpassare.

Inevitabilmente il discorso non poteva ricadere, prima o poi, anche su Sebastian Vettel. Un pilota, il tedesco, che sembra quasi un corpo estraneo al mondo Ferrari in questo momento. Sono ben sette Gran Premi di fila che non riesce a fare meglio, nella griglia di partenza, rispetto al suo compagno di squadra e sembra che la crisi, in realtà, sia solo all’inizio.

La stupidaggine commessa a Monza ha fatto chiudere la sua gara, intesa come lotta per le prime posizioni, già dopo 13 giri. Davvero troppo poco per uno della sua esperienza e classe, che vorrebbe riuscire a dare filo da torcere alle Mercedes, ma pare non essere mai in grado di fare un salto di qualità soprattutto a livello mentale.

Binotto, però, ha voluto proteggere Vettel da ogni tipo di critica, difendendolo com’è giusto che sia. Il Team Principal di Ferrari ha messo in evidenza come il pilota tedesco abbia commesso un errore ed evidentemente l’ha pagato fin troppo caro, sia lui nella classifica piloti che la squadra in riferimento alla graduatoria costruttori.

Il Team Principal Ferrari difende a spada tratta Sebastian Vettel

Una delle convinzioni di Binotto è che, senza quell’errore, Vettel avrebbe potuto fare un’ottima gara e lottare quantomeno per il podio. Si tratta di passaggi a vuoto che, purtroppo, possono capitare, ma secondo il Team Principal del Cavallino Rampante, la cosa più importante che può fare adesso il pilota tedesco è quella di riflettere sugli sbagli commessi e provare ad evitarli nelle prossime gare.

È facile intuire come Vettel avrà altre occasioni per rifarsi da qui alla fine dell’anno e Binotto l’ha messo in evidenza. D’altro canto, il Team Principal ha voluto quasi scuotere il pilota tedesco, sottolineando come ad un campione del mondo non si possa certo insegnare a guidare una monoposto di Formula Uno. Della serie: “Seb, se ci sei, batti un colpo”.