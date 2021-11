GP d’Ungheria 2021: cosa aspettarsi dalla Ferrari

C’è un’ultima gara da affrontare prima della sosta estiva per il Mondiale di Formula 1: il GP di Ungheria, dal 30 luglio al 1 agosto. A seguito del GP di F1 di Gran Bretagna con la bellissima prova di Charles Leclerc, arrivato secondo, e del compagno di squadra Sainz, arrivato sesto, dopo un finale travagliato, ci si chiede che prestazione possa attendere la Ferrari. Proviamo a fare un punto della situazione alla vigilia.

Il meteo

Iniziamo dalle previsione meteo che potrebbero influenzare qualifiche e gara. Ad oggi, le possibilità di una gara sotto la pioggia, con asfalto bagnato per tutto il tempo o solo in parte, sono del 30%. La Ferrari ci spera, per provare così a ridurre il gap soprattutto con la Mercedes. Per quanto Lewis Hamilton vada forte con qualsiasi condizione metereologica, potrebbero invece risentirne altri piloti e altre vetture, permettendo, nelle migliori delle ipotesi, un doppio piazzamento della Rossa.

Charles Leclerc

L’obiettivo è uno solo: il podio e provare a riguadagnare punti, in una classifica che vede Charles Leclerc al sesto posto, a 105 punti di distacco dal primo, ovvero Verstappen della Red Bull. Al secondo posto c’è Lewis Hamilton, colui che ha beffato Leclerc, andando a sorpassarlo a pochi giri dalla fine proprio nel GP di Gran Bretagna. Ma di questa gara, nonostante un secondo amaro posto, bisogna prendere tutto ciò che di positivo ha fatto vedere la Ferrari e il suo pilota monegasco.

La SF21 ha dimostrato la sua competitività nelle curve a bassa velocità, e l’Hungariring si appresta ad essere una pista ad alto carico aerodinamico, che potrebbe appunto favorire le 2 monoposto rosse. In particolare, con il nuovo settore centrale, molti tratti sono diventati a media-alta velocità, altro fattore che la Ferrari potrebbe sfruttare. Se dai tifosi, c’è quindi aria di ottimismo per la gara a Budapest, visti anche gli ultimi risultati raggiunti, Charles Leclerc, frena un po’ gli animi. Il pilota ha infatti dichiarato: “Essere ottimisti è normale dopo le ultime tre gare. Allo stesso tempo, però, bisogna essere realistici. Onestamente mi sembra ottimistico pensare ad una possibile vittoria in Ungheria. Conquistare un posto alle spalle della coppia Red Bull-Mercedes sarebbe già un risultato abbastanza soddisfacente”.

Mercedes, che con Verstappen fuori dai giochi a Silverstone, in realtà ha faticato molto nel riprendersi il primo posto. Con le gomme medie, infatti, la differenza di passo tra Leclerc ed Hamilton è stata minima. Il cambiamento, c’è stato al pit-stop con il passaggio alle gomme dure. Questo ha permesso al pilota inglese di sferrare l’attacco agli ultimi giri e tagliare così il traguardo davanti al ferrarista.

Carlos Sainz

Dello stesso avviso del collega, è Carlos Sainz. A conferma che la pista di Budapest non sia più da considerare una di quelle a bassa velocità, rimane coi piedi per terra, dichiarando che Mercedes e Red Bull siano ancora le favorite: “Non credo che possa essere una pista per noi. Penso che possa essere già una grande opportunità trovarsi dietro a Red Bull e Mercedes, perché hanno più carico aerodinamico e vediamo dai dati che sono ancora davanti a noi. E poi come abbiamo visto in Gran Bretagna, Lewis con le gomme dure aveva più ritmo di noi…”

Non si sa se queste affermazioni siano una questione di pretattica e un modo per mitigare un po’ la pressione. Sainz soprattutto, arriva da una gara in Inghilterra piuttosto complicata. Partito molto bene, il madrileno ha dovuto faticare e non poco nella seconda metà, per agguantare quel sesto posto. Proprio qualche giorno fa, in vista del GP di Ungheria, il pilota a Fiorano, ha deciso di girare sulla SF71H, guidata da Raikkonen e Vettel nel Mondiale 2018. Test di preparazione che hanno soddisfatto tutti, nonostante la temperatura decisamente estiva (oltre i 30 grandi), che di certo non si ritroverà in Ungheria. Carlos Sainz, in questo momento, è il settimo pilota nella classifica generale a 12 punti dal compagno di squadra Leclerc, che ha allungato grazie all’ultimo podio.

E a proposito di vincite, non ci resta che attendere domenica primo agosto, sperando in un podio dalle forte tinte rosse.

Fonte foto: Pixabay