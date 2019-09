Salvini su Carola Rackete: “Non vedo l’ora di andare a processo”

La signorina Carola mi ha denunciato, non vedo l’ora di andare a processo per guardarla in faccia a testa alta.

Una che ha rischiato di uccidere cinque militari in servizio a difesa del popolo italiano e va in giro come novella eroina della sinistra.

Due idee di italia, che non giudico: da una parte la libertà il coraggio e il patriottismo di Oriana Fallaci, dall’altro i tifosi esterofili di una viziatella comunista come Carola Rackete. Due idee di futuro rispettabili ma innegabilmente diverse