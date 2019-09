Firenze: corretto uso dell’acqua e della plastica, un progetto per i più piccoli

Una borraccia in regalo ai bambini delle prime elementari, un progetto per sensibilizzare i più piccoli alle buone pratiche ecologiche

È un regalo particolare quello che i bambini delle prime classi delle 55 scuole elementari del territorio comunale di Firenze riceveranno nei primi giorni di scuola, ormai prossimi: una borraccia per l’acqua. Il Comune di Firenze insieme a Publiacqua ha pensato ad un progetto che coinvolgesse i più piccoli e li sensibilizzasse sulle tematiche ambientali, soprattutto quelle sul corretto uso dell’acqua (limitando gli sprechi) e sulla limitazione dell’uso della plastica. Un’iniziativa dal titolo “L’Acqua del Sindaco arriva nelle Scuole” e che si estende a tutto il territorio fiorentino e ai comuni di cui l’azienda municipalizzata gestisce l’acquedotto. Quasi 2600 borracce saranno distribuite nel solo Comune di Firenze, per diffondere un messaggio che promuova la bontà e la sicurezza dell’acqua dell’acquedotto pubblico e di come un consumo maggiore di acqua di rubinetto voglia dire anche meno plastica e quindi maggior rispetto per l’ambiente. Questa iniziativa rientra nel progetto “plastic free” che da anni l’Amministrazione ha intrapreso insieme a Publiacqua e di cui i “fontanelli” ad alta qualità d’acqua sono stati il primo e più importante tassello, sono infatti 22 i fontanelli installati in città dal 2006 ad oggi.