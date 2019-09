Fornaro: “Un buon inizio, ci sono le condizioni per costruire svolta”

Buon inizio da parte del Presidente del Consiglio. In Parlamento ci sarà una maggioranza coesa e leale come lui ha chiesto. Una maggioranza e un governo in grado di dare una risposta ai problemi del Paese a partire dal lavoro, dalla sanità e dall’ambiente. Ci sono tutte le condizioni per costruire una svolta.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro al termine delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali.