Bersani: “Ci abbiamo sempre creduto, ora bisogna lavorare”

“Conte ha disegnato un nuovo inizio, un discorso lungo, per alcuni anche troppo, ma in alcuni passaggi è stato molto preciso: molto bene la legge sulla rappresentanza sindacale come la necessità di una legge elettorale che accompagni il taglio dei parlamentari e i passaggi sull’Europa. Sono contento, nelle condizioni date”. Cosi’ Pier Luigi Bersani parlando con i giornalisti dopo il discorso del premier Giuseppe Conte alla Camera. “Serve respiro politico – sostiene Bersani – ma bisogna dare tempo a Conte. Noi rivendichiamo di averci sempre creduto in questo progetto, ora bisogna lavorare”.

“Mi pare che il presidente del Consiglio abbia disegnato un nuovo inizio con una barra nella direzione giusta, un po’ più a sinistra: questa devo dirla come va detta. Ha delle possibilità di durata, solo che da questo incontro si deve arrivare a un orizzonte politico”, ha aggiunto Bersani. “Dentro ci sono cose molto precise sui temi del lavoro, della rappresentanza sindacale, sui contratti per le donne. Per noi sono cose fondamentali. E poi la riduzione del numero dei parlamentari dentro un quadro di riforme”.