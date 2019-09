Settembre, il mese dello sport nei Quartieri di Firenze

Al via nei cinque quartieri fiorentini la Festa dello Sport, l’iniziativa che animerà, come ogni anno, i parchi della città proponendo prove di molti sport per bambini e ragazzi, esibizioni ed altre iniziative, con il concorso delle associazioni sportive che operano nel territorio.

Parte il Quartiere 3 al Parco dell’Anconella. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre dalle 16.30 alle 19.30 “Gioca lo sport”, nel Parco si potranno provare tantissime discipline.

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre la Festa dello Sport si sposta al Quartiere 2 nei giardini Niccolò Galli del Campo di Marte (viale Manfredo Fanti, dietro lo stadio). Prevista una speciale card, “Prova lo sport”: per ogni disciplina sportiva che viene sperimentata, le associazioni apporranno un timbro (a esclusione della giornata di sabato pomeriggio). Per chi avrà completato la card premio finale.

Stesso fine settimana anche per la Festa nel Quartiere 4. Nel week end del 14 e 15 settembre l’impianto sportivo Betti in via del Filarete (zona Soffiano) si anima con le iniziative organizzate dalle società del territorio, intorno alla grande pista di atletica e dentro il palazzetto.

Domenica 22 settembre il Quartiere 1 organizza un “supplemento” della sua Festa dello sport, tenuta tradizionalmente in maggio, in Oltrarno, al Giardino dei Nidiaci.

Chiude il programma il Quartiere 5 che organizza la sua festa “Sport in libertà” al Pala Mattioli di via Benedetto Dei, sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 16 alle 19.30, con decine di discipline tutte da provare.