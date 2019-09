Franco Turigliatto, senatore dal 2006 al 2008, ex portavoce nazionale di Sinistra Critica e successivamente leader del movimento Sinistra Anticapitalista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Turigliatto viene ricordato per essere tra gli artefici della caduta del governo Prodi nel 2007

“Vedo che il mio nome viene richiamato sovente, ma il problema era molto semplice –ha affermato Turigliatto-. Il governo Prodi si era presentato come il governo del risarcimento alle classi subalterne, in realtà non solo continuò le missioni militari, le guerre, ma mantenne anche le normative sul lavoro del governo Berlusconi e in questo modo perse la fiducia di larghi settori di lavoratori che l’avevano sostenuto.

Alla fine del 2007 votai contro il protocollo sul welfare, che era una legge che confermava tutte le misure di precarizzazione del lavoro del precedente governo. La destra uscì dall’aula, il centrosinistra votò per la continuità delle leggi della precarietà e io votai contro. Se ho rincontrato Prodi? Sì mi è capitato di riparlare con lui.

La caduta di Prodi fu in primo luogo una scelta dei DS e di Mastella. Prodi, in un’intervista di alcuni anni fa, raccontò esattamente le ragioni di fondo che l’avevano portato alla crisi”.

Sul possibile nuovo governo

“Questa fase è di terribile difficoltà per i lavoratori e le classi subalterne. I partiti social-liberisti con le loro politiche hanno creato le condizioni per l’ascesa delle destre. Quest’ultimo governo è stato terrificante nel creare un clima reazionario nel Paese, un clima di odio ed avversione rispetto a tutti i deboli, ne pagheremo a lungo le conseguenze.

Non è solo un buon governo di sinistra che servirebbe, c’è un problema di ricostruzione del corpo sociale, bisogna dare fiducia alle persone, riorganizzarle nei sindacati nella società, questo significa sconfiggere le destre. Nel governo che si sta formando queste cose non ci sono. Se volesse essere davvero di sinistra, questo governo che si sta formando dovrebbe non solo cancellare i decreti sicurezza voluti da Salvini e Di Maio.

Non basterebbe cambiare solo queste leggi, bisognerebbe anche reintrodurre l’articolo 18. Bisognerebbe abrogare veramente la Legge Fornero. Bisognerebbe togliere tutte le misure finanziarie che hanno regalato decine di miliardi alle imprese che non hanno prodotto un posto di lavoro in più. Però questo governo non lo farà. C’è un equivoco sul nome sinistra.

Il Pd si presenta come sinistra ma è una sinistra liberista, non è una sinistra vera. Bisogna ricostruire un movimento democratico di massa dei lavoratori”.

