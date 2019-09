De Lorenzo (M5S): “Grande occasione per la politica scolastica”

Così l’onorevole del M5S sulla sua pagina Facebook:

La #crisidigoverno procurata dalla bulimia di “potere assoluto” del leader leghista può rappresentare la più grande occasione per ripensare la politica scolastica nel solco tracciato dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

La promozione di una riflessione collettiva sui temi della formazione e dell’istruzione, dagli asili nido alle Università è nelle parole del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte che, dopo aver ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale disegna la visione di una nuova società aperta e plurale in cui tornano al centro i diritti universalistici della persona: istruzione e formazione, salute e lavoro, ambiente e green economy.

Un progetto di “Nuovo Umanesimo”, lo ha definito Conte, che guardi alle persone, tutte, senza differenza alcuna, e ai loro bisogni partendo dalla loro formazione culturale.

Niente di più distante dal progetto scellerato dell’#autonomiadifferenziata che prevede scuole “di classe”, educazioni legate al censo, gabbie salariali e ruoli regionali, lingue ed insegnamenti diversi fino a disperdere il valore identitario ed unificatore della lingua italiana

Ad un simile scempio va contrapposto un nuovo alfabeto civile, controcanto alla babele culturale che ispira il progetto autonomistico, che parta da una visione globale del sistema di istruzione pubblica senza considerare come porzioni distinte gli alunni, i docenti, i programmi le strutture. Un unicum, un intreccio di relazioni umane e sociali che nelle aule di #scuola generano l’incubazione e il consolidamento della democrazia nelle nuove generazioni affinché siano capacità di orientarsi nelle scelte di una società complessa che richiede a ognuno un livello di competenza impensabile fino a qualche decennio fa.

Il diritto allo studio garantito a tutti mediante un serio contrasto alla dispersione scolastica, l’eliminazione delle classi pollaio, la stabilizzazione del precariato storico e un nuovo sistema di reclutamento dei docenti, la piena integrazione degli alunni disabili, l’incremento del tempo scuola e la perequazione del tempo pieno nelle aree geografiche del centro-sud, la valorizzazione della funzione docente anche attraverso un adeguamento stipendiale alla media europea, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e un rinnovato intervento di edilizia scolastica: sono questi i temi da affrontare per un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alle politiche sciagurate e miopi degli ultimi decenni che hanno tagliato la spesa pubblica nel settore dell’istruzione per ridurre il deficit di bilancio.

E’, dunque, irrinunciabile un cambio di passo in termini di nuovi e consistenti investimenti nella scuola, luogo in cui si compie ogni giorno il miracolo del “Nuovo Umanesimo” ogni volta che si mette al centro lo studente come persona. E’ la scuola il vero ascensore sociale che dà concretezza alle democrazia, non alza steccati, ma costruisce ponti in un mondo compiutamente multiculturale, multireligioso, multietnico, trasferisce le parole di tolleranza e di rispetto, riconosce l’alterità e la diversità come componente essenziale di noi esseri (degni del nome di) umani.

E, allora, auguri al prossimo competente #MinistrodellIstruzione del nascente governo Conte 2, con l’auspicio che sappia restituire centralità alla comunità democratica della scuola per la costruzione di una società sana, prospera e protagonista di questi tempi.