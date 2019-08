Come donare online nella massima sicurezza

Effettuare delle donazioni alle proprie onlus preferite è diventato ancora più semplice da quando è stata introdotta la possibilità di donare online. Fino a qualche anno fa era richiesto un bonifico per effettuare la donazione, mentre oggi basta seguire una procedura online della durata di pochi minuti per dare il proprio contributo economico alla causa che si desidera sostenere.

Sono sempre di più le persone che scelgono di aiutare economicamente le associazioni che ogni anno si impegnano in progetti di utilità sociale. L’aumento dei donatori è stato favorito anche dalla possibilità di donare online in modo sicuro, riducendo il tempo complessivamente richiesto per eseguire l’operazione senza però rendere la donazione meno sicura.

Perché fare una donazione in rete?

Fare una donazione in rete significa devolvere parte del proprio denaro ad una onlus che si sta impegnando per avviare o per portare avanti un progetto di utilità sociale. Basta scegliere il progetto che si preferisce e stabilire con quale somma di denaro contribuire alla causa.

Le onlus ogni anno aiutano milioni di persone, operando in settori diversi ed impegnandosi in attività differenti, le quali però hanno un denominatore comune: sono tutte di grande utilità sociale, requisito fondamentale affinché un’associazione possa essere considerata onlus.

Non è detto che ciascuno di noi possa prendere attivamente parte al progetto, o perché si è geograficamente lontani o perché non si hanno il tempo e/o le competenze adeguate. Ciascuno di noi può però contribuire comunque, decidendo di versare una somma di denaro che servirà per supportare l’attività dell’organizzazione.

Si può contribuire in diversi modi, sia scegliendo di effettuare una donazione singola, sia optando per delle donazioni periodiche. Nel primo caso si sceglie la somma da versare e si fa un’unica donazione, nel secondo si imposta invece la somma da versare e l’intervallo di tempo tra una donazione automatica e l’altra, con la possibilità comunque di interrompere le donazioni in qualsiasi momento.

Fare una donazione online è davvero sicuro?

I sistemi di pagamento online si sono evoluti negli anni e si è investito molto sulla sicurezza per offrire alle persone un’esperienza ottimale. Questo ci porta ad affermare che le donazioni online sono sicure e che possiamo contribuire economicamente alla causa sociale che ci sta a cuore senza temere nulla.

Tutti i nostri dati personali saranno trattati con la massima cautela e le informazioni di accesso saranno criptate, come avviene per un qualsiasi altro pagamento digitale. Sia nel caso delle donazioni singole che nel caso delle donazioni periodiche avremo il pieno controllo della procedura e potremo interrompere il pagamento in qualsiasi momento.

Per le donazioni telematiche non bisogna disporre per forza di un conto online – tra i quali PayPal è il più utilizzato ed anche tra i metodi di pagamento preferiti per versare una somma online ad una onlus – basta avere una carta di credito che sia abilitata ai pagamenti in rete. La donazione con carta di credito viene protetta da un sistema a 128 bit, che garantisce efficacia e sicurezza nella transazione on-line. Sono accettati tutti i principali circuiti internazionali.