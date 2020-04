Ladispoli, Leroy Merlin Fiumicino dona dpi per le forze di polizia e i volontari

Continuano senza sosta le donazioni per Ladispoli, ieri la multinazionale Leroy Merlin Fiumicino ha donato alla Protezione Civile Comunale delle confezioni di dispositivi di protezione individuale.

I ringraziamenti di Miska Morelli

“Ringrazio la signora Sonia Antonicelli, Direttrice del punto vendita Leroy Merlin Fiumicino, per la donazione odierna alla Protezione Civile di mascherine, tute, occhiali e gel disinfettante. Un eccezionale gesto di altruismo – sottolinea Miska Morelli, Capo Segreteria del Sindaco incaricato alla Protezione Civile ed alla tutela degli animali e dell’ambiente – che aiuterà a far lavorare in sicurezza tutte le forze di polizia e i numerosi volontari che operano nel territorio. Dopotutto condivisione è una delle parole chiave della multinazionale francese, ed oggi – conclude Morelli – con la condivisione hanno donato un sorriso a tutte quelle persone che da oltre un mese lavorano incessantemente giorno e notte per tutti noi. Merçi Leroy Merlin Fiumicino”.