Mascherine, ipotesi stop iva sul prezzo

Se l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio per tutti i cittadini a partire dalla fase 2, le stesse devono essere totalmente gratuite per gli utenti, e dovranno essere lo Stato a farsi carico del loro costo. Ad affermarlo il Codacons, commentando le indiscrezioni secondo cui il nuovo decreto di aprile anti-Coronavirus potrebbe azzerare l’Iva sulle mascherine.

“Si si impone l’obbligo delle mascherine a carico della collettività, non basta azzerare l’Iva e lo Stato dovrà garantire la gratuità delle stesse per tutti i cittadini perché, in caso contrario, vi sarebbe un evidente squilibrio a danno dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se invece la scelta circa l’uso delle mascherine sarà lasciata ai cittadini, il Governo dovrà necessariamente fissare dei prezzi massimi per tali prodotti, per evitare le speculazioni cui abbiamo assistito a partire dall’emergenza coronavirus, con prezzi aumentati fino al +1700% e diverse Procure della Repubblica che, a seguito di esposto Codacons, stanno indagando in tutta Italia per le manovre speculative messe in atto” – conclude Rienzi.