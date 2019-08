Potere al Popolo, in piazza il 27 settembre per lo sciopero mondiale per il clima

Ieri abbiamo risposto all’appello lanciato dalla piattaforma Fridays for Future a scendere in piazza davanti ai consolati e alle ambasciate del Brasile per denunciare la politica criminale del governo Bolsonaro che sta mettendo in serio pericolo la foresta Amazzonica.

Non lasceremo che un sistema predatorio e spregiudicato distrugga la nostra terra.

Le piazze di ieri lo hanno detto chiaramente: non è il fuoco, è il capitalismo!

Ci vediamo in piazza il 27 settembre per lo sciopero mondiale per il clima.