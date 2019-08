Il Senatore Tommaso Cerno è intervenuto ai microfoni del Direttore di Radio Cusano Campus Gianluca Fabi.

“Lo ripeto da sempre: una Destra con Salvini e Berlusconi deve essere contrastata da tutto ciò che è progressista, dal punto di vista politico. Quindi ci si deve unire. La Sinistra è parente del Movimento 5 Stelle: loro hanno preso sulle spalle un’eredità di sinistra. Purtroppo, però, come accade nelle famiglie, a volte i parenti si odiano”.

Su Giuseppe Conte

“Io sostengo che non debba esistere un veto su Giuseppe Conte: lui ha detto al Paese in Parlamento che la Lega ha imbrogliato i cittadini per i motivi personali di Salvini. Ma Renzi su questo mi ha appena detto che sono matto.

Sul possibile governo Pd e M5s

”E’ difficile formare un governo PD-5 Stelle ma è un bene, che sia così, perché ci presenteremmo al Paese con serietà e ai cittadini appariremo più credibili e potremmo così recuperare la fiducia che abbiamo perso”.

Sulle aperture di Renzi

“Non è vero che Renzi abbia cambiato idea, sui 5 Stelle, con questa nuova apertura; ha semplicemente riaffermato ciò che sosteneva dal 2018 ovvero che questa era l’unica strada che sa che tra PD e 5 Stelle ci sono dei tratti comuni. Per questo lui lo voleva già fare, il governo”

Come allearsi con chi ti definisce il partito di Bibbiano?

“Molto spesso ci si insulta, in famiglia, ma anche come accade tra PD e 5 Stelle, ci si vuole affermare l’uno sull’altro, come accade nelle liti per un parcheggio, e a volte, purtroppo si finisce a botte”.

Fonte Radio Cusano Campus