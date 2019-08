La Costituzione, la sconosciuta da chi parla di golpe e inciucci…

Nel pieno della crisi politica più pazza di sempre, tra i fascistelli e gli annebbiati, sono in molti ad invocare le elezioni anticipate. Pensate che tra chi fa della dittatura (il fascismo è stata una dittatura e chi si dichiara fascista, se consapevole di quello che dice, non può essere un democratico; o si è fascisti o si è democratici) il proprio modello politico, invoca le elezioni perché sono democratiche (il loro concetto di democrazia, in realtà, varia a seconda degli orientamenti dei sondaggi. Peccato che dimenticano che in una democrazia le diversità di opinioni, di orientamento sessuale, di religione devono essere tutelate e non combattute e che il colore della pelle, specie se scuro, non è una discriminante). Alla base della loro richiesta c’è l’idea che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo deve decidere, sempre.

Addirittura c’è chi parla di golpe e chi invoca chiamate in piazza…In piazza per fare cosa? Impiegassero il loro tempo, invece, a studiare e cercare di comprendere la costituzione.

Questi scappati di casa o da istituti di igiene mentale, purtroppo, non hanno la materia grigia per comprendere che in Italia vige la Costituzione, la legge fondamentale del nostro stato, che stabilisce dei principi fondamentali e inviolabili.

E’ vero che la sovranità appartiene al popolo ma questa deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. Costituzione che sancisce che siamo in una democrazia parlamentare che, in soldoni, significa che ogni governo che gode della fiducia del parlamento è legittimato in pieno ad amministrare lo stato; chi parla di inciuci farebbe meglio a dedicarsi agli inciucci, specie alla luce dei risultati elettorali del 2018 (primo partito eletto il M5S, secondo il Pd, terza la Lega, poi gli altri…). E’ legittimato, punto; altre interpretazioni sono fuori dalla Costituzione.

Il Presidente della Repubblica, sempre in base alla nostra Carta, può sciogliere le Camere solo se il Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza di governo.

Ricordo agli scappati di casa che si improvvisano costituzionalisti, che il Parlamento è formato da 2 Camere, dei Deputati e dei Senatori, che restano in carica 5 anni, il tempo di una legislatura. Ciò serve, ad esempio, a garantire una stabilità istituzionale e non offrire il fianco a quei “malati” che invocano le elezioni solo perché i sondaggi dicono sia conveniente.

A questi profughi dalla civiltà sfugge il fatto che il Governo non è un organo eletto dal popolo poiché spetta ai parlamentari (deputati e senatori) esprimere attraverso il voto di fiducia, il loro appoggio all’esecutivo.

Questi infiltrati nella democrazia, infine, non sanno che i deputati e i senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; questo è un principio base della nostra democrazia rappresentativa.

Ora il fatto che alle elezioni europee ci sia stato un aumento o una diminuzione dei consensi a favore o a sfavore, per la nostra Costituzione non implica nulla al Parlamento, proprio nulla.

Nulla proprio come quello che si trova nelle teste di quanti parlano di golpe.