Renzi su Salvini: “Offre a Di Maio di tutto perchè ha paura”

Così Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook:

Adesso vedremo che cosa farà il Movimento Cinque Stelle: può davvero accadere di tutto. Noi abbiamo una sola stella polare: il rispetto delle istituzioni. Solo quello. Siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall’aumento dell’Iva e per evitare che l’Italia sia isolata in Europa.