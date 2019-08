Nella notte del 22 luglio alcuni ragazzi avevano lanciato grossi sassi contro alcune porte a

vetri dell’istituto rompendoli e scassinando le porte. Gli autori sono stati presto individuati

grazie ad alcuni video da loro stessi pubblicati su Facebook e consegnati dai genitori nelle

mani degli inquirenti.

Il sindaco Montino, nei giorni successivi, aveva incontrato alcuni dei ragazzi autori del gesto

e le loro famiglie. Da quell’incontro, i cui i ragazzi avevano manifestato pentimento per il

gesto compiuto, era emersa la loro volontà di fare qualcosa per la comunità che, in qualche

modo, riparasse al danno fatto.

Per questo, nel pomeriggio di lunedì 29 luglio i ragazzi, i genitori, alcuni loro amici, le nonne,

i volontari dell’associazione Passoscuro R-esiste e il sindaco stesso hanno ripulito dai rifiuti

le dune del litorale della località.

Le parole di Magionesi

“Sono stati riparati i danni causati da alcuni giovani vandali alla scuola di Passoscuro il 22

luglio scorso”. Lo dichiara Paola Magionesi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale.

“Ringrazio l’assessorato ai Lavori Pubblici per l’intervento tempestivo che ha impedito

che i danni potessero peggiorare ulteriormente” conclude Magionesi.