Morra: “Riconosciamolo, ci ha preso per i fondelli”

La Lega Nord, ora Lega per Salvini, ci ha preso per i fondelli.

Ma ha svelato la sua vera vocazione strategica: garantire perpetuazione perenne al sistema, presentandosi però come movimento di rottura, alternativo.

Il 9 settembre alla Camera si sarebbe potuto votare il taglio di 345 parlamentari, con annessi e connessi.

Non solo 100 milioni annui di risparmio, ma eliminazione di sprechi che non ci possiamo più permettere.

Ma, casualmente, dopo averlo votato per ben tre volte, la Lega Nord si è ritirata al momento decisivo.

E così anche per la riforma del processo penale, senza di cui la prescrizione continuerà a garantire impunità a delinquenti con il colletto bianco.

Ed anche per la Commissione Banche, che poteva chiarire, ad esempio per le banche venete, se ci fossero state nei relativi crack responsabilità della politica locale, magari espressione dei devoti di Pontida.

E così per diverse altri obiettivi che si sarebbero, con difficoltà certamente, potuti ottenere.

Ma la Lega Nord, oggi Lega per Salvini, si è rivelata ciò che è: un bluff.

Al dunque il comunista padano tira fuori tutto il suo passato di concorrente di giochi a premi televisivi delle reti berlusconiane, ove si segnalava per battute e gag, non per consistenza culturale o spessore intellettuale.

Ora ripartiamo consapevoli, uniti, come i 300 spartani di Leonida alle Termopili.

Disposti a combattere fino alla fine pur di non arretrare di un centimetro.