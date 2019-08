L’attualità del sesto canto del Purgatorio della Divina Commedia

Nel 6^ canto del Purgatorio Dante, dopo aver incontrato Sordello da Goito, grande scrittore italiano del Duecento in langue d’oc, si lancia in una vera e propria invettiva, dapprima contro l’Italia del suo tempo, dilaniata da lotte intestine, nido di corruzione e di decadenza, come se fosse una bestia selvaggia contraria ad ogni disciplina e ad ogni legge, poi contro Firenze, la città nativa che lo ha ripudiato costringendolo all’esilio.

E alla dolorosa rappresentazione di una società in cui sono banditi i supremi ideali dell’ordinato vivere civile, si aggiunge l’invocazione, quasi disperata, ad un soccorso divino.

L’invettiva si risolve in un compianto, che coinvolge imperatori, gente di chiesa, comuni e signorie, fazioni cittadine e famiglie gentilizie, tutti posti sullo stesso piano, colpevoli e vittime.

Ma chiediamoci: l’Italia da allora è veramente cambiata?

Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di provincie, ma bordello!

Quell’anima gentil fu così presta,

sol per lo dolce suon della sua terra,

di fare al cittadin suo quivi festa;

e ora in te non stanno sanza guerra

li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode

di quei ch’un muro e una fossa serra.

Ah, Italia asservita agli interessi di signori arbitrari, luogo di sofferenza, priva di un governo autorevole e in balia degli eventi, non più padrona di ampi territori, ma postribolo!

Sordello fu tanto lesto, solamente per aver udito dire il nome della sua patria dilettevole a sentirsi, a festeggiare Virgilio in Purgatorio; mentre oggi i tuoi abitanti stanno in guerra, e i residenti di una stessa città si combattono a vicenda.

Cerca, misera, intorno da le prode

le tue marine, e poi ti guarda in seno,

s’alcuna parte in te di pace gode.

Che val perché ti racconciasse il freno

Iustiniano, se la sella è vòta?

Sanz’esso fora la vergogna meno.

Ahi gente che dovresti esser devota,

e lasciar seder Cesare in la sella,

se bene intendi ciò che Dio ti nota,

guarda come esta fiera è fatta fella

per non esser corretta da li sproni,

poi che ponesti mani a la predella.

Esplora, infelice, lungo le coste le tue regioni bagnate dal mare, e poi rivolgi il tuo sguardo alle zone interne, se qualcuna di essa sta in concordia.

A che cosa ti giova il codice di Giustiniano, se ti manca una guida? Un popolo senza leggi è meno colpevole di quello che le possiede.

Ah, pontefici e uomini di chiesa, che dovreste far regnare l’imperatore in vece vostra, se interpretate bene le prescrizioni divine, considerate in che modo l’Italia è diventata ribelle, per non essere governata dall’imperatore, dopo che voleste gestire la cosa pubblica.

O Alberto tedesco ch’abbandoni

costei ch’è fatta indomita e selvaggia,

e dovresti inforcar li suoi arcioni,

giusto giudicio da le stelle caggia

sovra ’l tuo sangue, e sia novo e aperto,

tal che ’l tuo successor temenza n’aggia!

Ch’avete tu e ’l tuo padre sofferto,

per cupidigia di costà distretti,

che ’l giardin de lo ’mperio sia diserto.

O Alberto I d’Asburgo che trascuri l’Italia che è divenuta indomabile ed inospitale, mentre dovresti governarla, l’influsso celeste trasmetta sulla tua stirpe una tremenda punizione, e sia esemplare e chiara, tanto che il tuo successore ne abbia a temere!

Dal momento che tu e tuo padre Rodolfo avete permesso, a causa dell’avidità che vi trattiene nei vostri territori, che l’Italia fosse lasciata al proprio rovinoso destino.

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,

Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:

color già tristi, e questi con sospetti!

Vieni, crudel, vieni, e vedi la pressura

d’i tuoi gentili, e cura lor magagne;

e vedrai Santafior com’è oscura!

Vieni a veder la tua Roma che piagne

vedova e sola, e dì e notte chiama:

“Cesare mio, perché non m’accompagne?”

Vieni a veder la gente quanto s’ama!

e se nulla di noi pietà ti move,

a vergognar ti vien de la tua fama.

Corri ad assistere alla lotta tra le fazioni, uomo trascurato: i Montecchi e i Capuleti ormai decaduti, e i Monaldi e i Filippi timorosi di rovinarsi!

Corri, malvagio, e guarda la tribolazione dei tuoi feudatari, e ripara i danni da loro commessi; e vedrai la devastazione della contea di Santafiora!

Corri a vedere la Roma a te cara che è in balia di se stessa, e i cui abitanti ti pregano sempre chiedendoti per quale motivo non la governi.

Corri a vedere quanto odio c’è nel popolo! e se per noi non provi nessuna compassione, corri almeno a vergognarti della tua reputazione.

E se licito m’è, o sommo giove

che fosti in terra per noi crucifisso,

son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

O è preparazion che ne l’abisso

del tuo consiglio fai per alcun bene

in tutto de l’accorger nostro scisso?

Ché le città d’Italia tutte piene

son di tiranni, e un Marcel diventa

ogne villan che parteggiando viene.

E se mi è concesso, o Cristo, rivolgermi a Te, dov’è finito il Tuo senso della giustizia?

O nella Tua incommensurabile ed imperscrutabile sapienza queste sventure anticipano una qualche benevolenza, che sfugge completamente alla nostra capacità di prevedere gli eventi?

Perché le città italiane sono rette tutte da signori arbitrari, e si trasforma in eroe ogni villano che si distingue nelle lotte tra le fazioni.

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta

di questa digression che non ti tocca,

mercé del popol tuo che si argomenta.

Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca

per non venir sanza consiglio a l’arco;

ma il popol tuo l’ha in sommo de la bocca.

Molti rifiutan lo comune incarco;

ma il popol tuo solicito risponde

sanza chiamare, e grida: “I’ mi sobbarco!”

Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde:

tu ricca, tu con pace e tu con senno!

S’io dico ’l ver, l’effetto nol nasconde.

Cara Firenze, senz’altro hai la possibilità di allietarti per questa digressione che non ti riguarda, grazie alla tua gente che si sforza di stare in pace.

Molti tra i non Fiorentini invocano il trionfo della giustizia, eppure sono prudenti nel farlo affinché la loro scelta sia ponderata; ma i tuoi cittadini sono sempre sul punto di esternarla.

Molti tra i non Fiorentini rifiutano un pubblico ufficio; ma i tuoi cittadini rispondono solleciti all’appello senza essere esortati, e proclamano di essere pronti a sacrificarsi.

Ora rallegrati, perché ne hai motivo: tu sei fiorente, e in te regna serenità e saggezza! Se io dico la verità, lo dimostra il tuo buon governo.

Atene e Lacedemona, che fenno

antiche leggi e furon sì civili,

fecero al viver bene un picciol cenno

verso di te, che fai tanto sottili

provedimenti, ch’a mezzo novembre

non giugne quel che tu d’ottobre fili.

Quante volte, del tempo che rimembre,

legge, moneta, officio e costume

hai tu mutato, e rinovate membre!

E se ben ti ricordi e vedi lume,

vedrai te somigliante a quella inferma

che non può trovar posa in su le palme,

ma con dar volta suo dolore scherma.

Atene e Sparta, che per prime si dotarono di una legislazione organica e furono ben governate, conobbero una buona convivenza civile rispetto a te, che emani deliberazioni tanto abili e deboli al contempo, che entrano in vigore e sono già da cambiare.

Quante volte, in anni recenti, hai cambiato norme, moneta, istituzioni e stili di vita, ed hai rinnovate porzioni della tua cittadinanza!

E se i tuoi ricordi sono giusti e discerni chiaramente la verità, ti renderai conto di somigliare a quella ammalata che non è in grado di riposare nel letto, ma rigirandosi di continuo cerca invano di alleviare la propria sofferenza fisica.

