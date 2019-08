Estate a Napoli 2019. In questo weekend si va a teatro

Sono tanti i napoletani che, in questo fine settimana, si sposteranno per andare a trascorrere le proprie vacanze altrove.

Ma sono molti, però, anche quelli che rientreranno e quelli che hanno deciso di restare in città.

Per questi ultimi, sono tantissime le iniziative musicali e culturali in programma per questa estate.

Quì di seguito vi segnaliamo gli appuntamenti per il prossimo weekend, organizzati in occasione della rassegna “Estate a Napoli 2019”.

“Iniziano in questo fine settimana gli spettacoli delle due tradizionali rassegne teatrali estive:

RIDERE 2019, nel cortile del Maschio Angioino

CALASSICO CONTEMPORANEO , nel Chiostro di San Domenico Maggiore

Mentre si è avviata anche la rassegna dell’ Estate al Cortile, nel cortile dell’Annunziata . Teatro, musica e cinema all’aperto, tutte le sere, senza dimenticare, tra i suggerimenti per il fine settimana le bellissime mostre ospitate nei nostri luoghi dell’arte, a partire dalla straordinaria mostra di dipinti dei maestri della Scuola di Posillipo ( Giacinto Gigante, Pitloò, Carelli, Pratella, Dalbono, Smargiassi, Fergola…) , visitabile gratuitamente nella cappella Palatina del Maschio Angioino.

Segnaliamo alcuni spettacoli dei prossimi giorni.

L’elenco completo delle iniziative e delle mostre e tutti gli altri programmi dell’Estate a Napoli si possono scaricare dal sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it .

MASCHIO ANGIOINO

Ridere 2019 – 29° Festival del TEATRO COMICO, MUSICA e CABARET

a cura di Associazione Culturale Bruttini Ridere in collaborazione con Teatro Totò

sabato 10 agosto ore 21.30

C’era una volta il Festival

conduce Edda Cioffi – scritto e diretto da Maurizio Palumbo – Orchestra diretta dal maestro Peppino Fiscale

domenica 11 agosto ore 21.30

Natale Galletta

in Cuore e canto

scritto e diretto da Maurizio Palumbo, con l’orchestra Live&Band

lunedì 12 agosto ore 21.30

Massimiliano Gallo

in Tutta colpa della Luna

scritto e diretto da Massimmiliano Gallo

CHIOSTRO DI SAN DOMENICO MAGGIORE

Rassegna teatrale – Classico Contemporaneo – 6a edizione

A cura dell’Associazione Teatro dell’Osso.

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00 (sul web, per under 26 anni o over 65 anni), abbonamento a 3 spettacoli € 27.00, abbonamento a 7 spettacoli € 49.00

sabato 10, domenica 11 e lunedi’ 12 agosto ore 21.30

Le smanie per la villeggiatura – di Carlo Goldoni

adattamento di Mirko di Martino, regia di Angela Rosa D’Auria. con Michele Capone, Emanuela Saccardi, Rossella De Martino, Marcello Gravina. Un originale allestimento de “Le smanie per la villeggiatura”: solo quattro attori interpretano gli undici personaggi del testo goldoniano. Una messinscena veloce e divertente, insolita e satirica, che recupera lo spirito critico dell’opera e lo trasporta ai giorni nostri, dove “la villeggiatura” è cambiata ma “le smanie” sono sempre le stesse. Anzi, molte di più. “Le smanie per la villeggiatura” è forse la commedia più moderna di Carlo Goldoni: Leonardo e Giacinta, Guglielmo e Vittoria, sono personaggi che sembrano scritti oggi, con tutte le loro paure, le loro ansie, i loro bisogni, le loro insicurezze.

direzione artistica Mirko Di Martino e Gianmarco Cesario.

REAL CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA

via Annunziata, 34

Estate al Cortile

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Giovedì 8 agosto ore 21.00

Antonella Morea: Mamma – di Annibale Ruccello.

Mamma piccole tragedie minimali di Annibale Ruccello, regia di Geredo D’Andrea, e’ un testo a più voci raccontate da una sola attrice :Antonella Morea. Tante mamme e la loro crudeltà, follia, le favole nere e la crisi profonda di uno status femminile, talvolta difficile e perverso. Mamme che poi via si trasformano, nei vari episodi, in figure irrimediabilmente corrotte dai mass-media, una folla di donne attorniate da ragazzini che si chiamano Deborah, Samanta, Morgan, nelle cui conversazioni si confondono messaggi personali, echi televisivi, slogan di rotocalchi; dove la pubblicità si sovrappone alle confidenze, le telenovelas alla sfera privata e gli inni liturgici alle canzonette di Sanremo. Fanno da contrappunto musicale brani famosi dedicati alle mamme. Fisarmonica Vittorio Cataldi.

Venerdì 9 agosto ore 21.00

Lalla Esposito e Massimo Masiello – E primme vase tuoje l’aggio avute io

L’amore di un uomo e di una donna, in forma di concerto-spettacolo per uno dei più grandi geni del 900: Raffaele Viviani. Attraverso le loro voci prendono forma i suoi innamorati,i guappi, le pro storie. …gli angeli della sua drammaturgia che chiedono una speranza (da ultimi) per continuare a sperare per vivere. Un viaggio tra le parole e la vita di Raffaele Viviani. Attore, commediografo, compositore, poeta e scrittore italiano, egli intendeva portare in scena la verità, la miseria, l’ingiustizia, e marchiò le sue sceneggiature e le sue canzoni con una lingua scarna, aspra e tagliente, ben lontana dallo stile che faceva del teatro colto un’esclusiva delle classi più agiate, riuscendo perciò a coniugare contenuti profondi ad una possibilità di fruibilità da parte di tutti. Al piano Luigi Tirozzi.

Sabato 10 agosto ore 21.00

Mario Maglione – E stelle ‘e Napule

Nella notte di San Lorenzo, il maestro Mario Maglione propone un concerto di canzoni classiche napoletane dal titolo ‘E Stelle ‘e Napule. Lo spettacolo promuove la magia della canzone classica napoletana. Le melodie classiche cantate da Mario Maglione suscitano forti sensazioni grazie alla sua bravura nel coinvolgere il pubblico. L’artista, accompagnato dai suoi musicisti, attraverserà e percorrerà i momenti più intensi e significativi della storia della canzone classica e popolare napoletana. Il periodo proposto, va dalla fine del ‘600 ai giorni nostri. In questo arco di tempo, lo spettacolo evidenzierà nelle varie fasi, i percorsi e le evoluzioni di quest’arte fatale considerata patrimonio culturale mondiale. Celebre in tutto il mondo, la canzone classica napoletana va oltre i luoghi di appartenenza, divenendo patrimonio comune e dunque linguaggio universale.

Chitarra- Michele Cordova, Fisarmonica – Andrea Bonetti

Domenica 11 agosto ore 21.00

Patrizia Spinosi – Il mare di fronte Cantando Napoli dall’altra parte

Se cantiamo lontano dalla nostra città ci assale quella dolce malinconia che ha caratterizzato il canto di tutti quelli che nel secolo scorso l’hanno lasciata. Con questo concerto Patrizia Spinosi entra nelle pieghe di un repertorio di struggente passione. La stessa che infondevano gli interpreti del passato nelle loro esecuzioni, passando, dunque, per Di Giacomo, Pisano, Libero Bovio, attraversando il repertorio di Gilda Mignonette. Quando Napoli ci appare “dall’altra parte”, quando la sentiamo e viviamo da lontano, riusciamo a mettere in un angolo la timidezza che, per pudore di tutta la retorica intorno alla città e le sue canzoni, non riesce a liberare le emozioni di chi la canta. Ė il momento, invece, di spiegare la voce e aprire il cuore ai poeti e ai compositori senza più riserve, vivendo intimamente la “semplicità” e la forza di tutto l’amore che hanno raccontato. La Spinosi ha maturità vocale e teatrale, una grande forza espressiva e saprà far innamorare il pubblico con ogni parola parlata, con tutte le note cantate. Un concerto entusiasmante, che scompiglia il cuore di chi lo ascolta. Arrangiamenti – Michele Bone’, Chitarra – Gennaro Esposito.

Lunedì 12 agosto ore 21.00

Iolanda Schioppi – TROIANE. Figlie di un Dio minore?

Testo di Iolanda Schioppi da Euripide Regia di Iolanda Schioppi. E’ uno spettacolo teatrale in lingua napoletana, nato da uno studio che affonda le sue radici nella storia e nelle origini del teatro. L’autrice, Iolanda Schioppi, pone le basi per una riflessione sul tempo e il suo ripresentarsi nel presente in maniera puntuale, come se l’umanità intera fosse prigioniera di un incantesimo da sciogliere. Il testo prende a pretesto il mito e la storia delle Troiane, per tessere un tessuto contemporaneo che da voce all’amore, alla vulnerabilità della condizione umana, al potere, alla distruzione, al desiderio di libertà, all’assoggettamento e al dolore struggente di chi non ha forza e voce per essere sentito o vendicato ponendo l’attenzione alla lotta contro ogni forma di dominio. Cogliendo l’eterno contemporaneo della civiltà classica, la storia delle Troiane si inserisce nel presente in un loop potente e disarmante attraverso voci di donne, condannate per contrappasso ad un destino cieco e disilluso, accentuato da una fede in un Dio che non è più salda. Lo spazio all’interno del quale le donne si muovono, è un circuito chiuso, una gabbia all’interno della quale si incontrano e scontrano, sollecitando interrogativi di natura etica, superati i quali, i confini che definiscono l’umanità sono destinati a vacillare. Una voce narrante è il fil rouge della storia di quattro nobili donne, uniche sopravvissute alla guerra di Troia, connesse da un comune destino: la schiavitù. Il senso della fine e della desolazione giunge al di là degli effetti della guerra, iscrivendosi tra le possibili derive verso la disumanità.In scena con Iolanda Schioppi, Agnese Laurenza e Caterina Giugno

Parco del Poggio – Viale del Poggio di Capodimonte

ARENA MODERNISSIMA PARCO DEL POGGIO

Rassegna cinematografica a cura DI Hart s.r.l.

ingresso dalle ore 20.45 – prezzo € 5,00 – informazioni: 3347209715

sabato 10 agosto ore 21.00

Tutti lo sanno – regia di Asghar Farhadi

domenica 11 agosto ore 21.15

Attacco a Mumbai – regia di Anthony Maras

lunedì 12 agosto ore 21.30

Attenti a quelle due – regia di Chris Addison”

(Fonte: Ufficio Stampa Comune di Napoli)