Cinecittà World, gli appuntamenti del week end

Domenica 11 agosto a Cinecittà World sarà di scena Baby K

Dalle 17 la bellissima rapper sarà protagonista di uno showcase nella cornice della Cinepiscina, con 1700 metri quadri di Piscina, spiaggia, lettini, docce e tanto divertimento per gli ospiti. Baby K continua a far ballare milioni di persone ogni estate: da Roma Bangkok con 243 mln di visualizzazioni a Voglio ballare con te con 145 mln di visualizzazioni, da Zero a Cento con 157 mln di visualizzazioni, all’ultima hit estiva Playa che ha già raggiunto 14 mln di visualizzazioni in un mese.

A seguire meet&greet per il pubblico di Cinecittà World con firmacopie e foto.

Dal 10 al 24 agosto l’appuntamento è con Cinema Sotto le Stelle

La sera in Cinecittà Street si potranno gustare film, anteprime cinematografiche e spettacoli selezionati da Cinecittà World, in collaborazione con Tivùsat.

Tutte le sere, dalle 21, si potrà assistere alle proiezioni.

Si comincia Sabato 10 agosto con Una Moglie Bellissima – Un film con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo.

Domenica 11 agosto: Parto col Folle – Un film con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx.

Lunedì 12 agosto: Sister Act – Una svitata in abito da suora