“Rieti Digital” dal 15 al 17 novembre

E’ pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Rieti (al seguente link: http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=81727) la manifestazione di interesse per partecipare all’edizione 2019 del “Rieti Digital – Festival della cultura digitale e dell’innovazione tecnologica” organizzato dall’Assessorato all’Innovazione Tecnologica e alla Digitalizzazione PA. “L’iniziativa, il cui duplice obiettivo è quello di promuovere la cultura della digitalizzazione e di creare opportunità di sviluppo e di occupazione attraverso il confronto e lo scambio di competenze ed esperienze tra realtà innovative diverse – dichiarato l’assessore Elisa Masotti – si svolgerà nel capoluogo sabino dal 15 al 17 novembre prossimi. Il Festival sarà un’iniziativa che, come lo scorso anno, non inciderà sul bilancio comunale. Per questo la manifestazione d’interesse si apre anche alla ricerca di sponsor economici”.

La scadenza per la presentazione delle schede di adesione è fissata alle ore 13 del 27 settembre 2019.