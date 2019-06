Confartigianato e Comune di Rieti insieme contro l’abusivismo

Si è tenuta questa mattina, alla presenza del Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, del Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, Maurizio Aluffi, e del Presidente di Confartigianato Franco Lodovici, la presentazione delle azioni contro l’abusivismo, elaborate in conseguenza del protocollo firmato tra l’Associazione di categoria e l’Ente comunale.

“Dagli impegni ai fatti, come da nostra abitudine – dichiara il Vicesindaco e Assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi – Diamo seguito al protocollo firmato qualche settimana fa attraverso l’avvio di una campagna contro l’abusivismo che sarà condotta in sinergia, ognuno per le proprie competenze, da Comune e Confartigianato. Si tratterà sia di una campagna pubblicitaria e informativa, sia di un’azione operativa tra le imprese. Non si tratta certamente di una caccia alle streghe ma di un’opera di sensibilizzazione tesa a far emergere fenomeni sommersi e, se necessario, ad intervenire anche attraverso nuove regolamentazioni e iniziative del Comune. Tra l’altro, abbiamo ampliato l’idea originaria, inserendo nella campagna anche il settore delle agenzie pubblicitarie e altri settori più delicati, dai quali intendiamo ascoltare problematiche ed esigenze nell’ottica di migliorare la situazione, anche se necessario riscrivendo insieme le regole, come accaduto ad esempio per la tassa di soggiorno con gli stakeholder del settore. Tutto ciò al fine di arrivare, anche in altri ambiti, ad una situazione più serena, più chiara e più agevole per chi produce economia regolare sul territorio, favorendo, come Ente comunale, le condizioni per lo sviluppo economico locale”.