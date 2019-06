“puliAMO Terminillo”: presentata in Comune l’iniziativa

E’ stata presentata questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, alla presenza del Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e di Gabriele e Silvano Oliverii, rappresentanti del Consorzio Terminillo in Rete, l’iniziativa “puliAMO Terminillo”, in programma sabato 15 giugno. All’iniziativa parteciperanno anche Cai Rieti, Lions Club Micigliano Terminillo, Asm, Scuola Sci Terminillo, ProLoco Terminillo e Motoclub Ammotora Rieti.

“Si tratta di una lodevole iniziativa volta ad intervenire sul Terminillo ma anche ad educare al rispetto della natura e a far conoscere e promuovere le opportunità di corretto conferimento dei rifiuti – commenta il Vicesindaco, Daniele Sinibaldi – un’iniziativa ancora più apprezzabile in considerazione del fatto che è promossa dal Consorzio Terminillo in Rete che rappresenta una degli strumenti di rilancio della montagna. Da sempre abbiamo sostenuto che il Terminillo potrà essere uno dei nostri fattori di sviluppo ma chiaramente ciò sarà possibile solo se continueremo sulla strada della sinergia tra pubblico e privato, con il contributo di tutti coloro che amano il territorio e vogliono creare prospettive di rilancio e ripresa, economica e sociale”.