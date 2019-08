Tsutomu Yamaguchi, l’uomo che sopravvisse alle due bombe atomiche

A raccontarlo sembra quasi una di quelle storie inventate che diventano quasi leggende metropolitane. La realtà invece è ben diversa, Tsutomu Yamaguchi è riuscito a sopravvivere ad entrambe le bombe atomiche lanciate dagli americani e che hanno decimato migliaia di persone.

La prima bomba atomica lanciata ad Hiroshima

Il 6 agosto del 1945 il giovane Tsutomu Yamaguchi si trovava nella città giapponese di Hiroshima per lavoro e mai si sarebbe aspettato di essere catapultato direttamente all’inferno, quello causato dalla bomba atomica sganciata sulla città. Quella mattina il bombardiere americano B-29 Enola Gay sganciò Little Boy, il primo ordigno nucleare della storia dell’uomo. Fortunatamente Tsutomu, che si trovava su un tram, riuscì a scampare alla morte anche se rimase gravemente ferito con la parte alta del corpo fortemente ustionata. Quel giorno morirono ad Hiroschima 140mila persone.

Oltre alle scottature da radiazioni perse l’udito quasi del tutto e rimase per un certo periodo cieco. Nonostante queste gravi ferite il giorno dopo Tsutomu Yamaguchi decise di rientrare nella sua città natale per riprendersi e per la sua convalescenza. Mai avrebbe immaginato che solo tre giorni dopo anche la sua città natale, Nagasaki, sarebbe stata lo scenario del secondo attacco nucleare, l’ultimo della storia dell’umanità.

9 agosto 1045, la bomba atomica su Nagasaki

La follia americana purtroppo non si era placata e la mattina del 9 agosto ci fu il secondo lancio su Nagasaki. Anche in questo caso Tsutomu Yamaguchi riuscì a sopravvivere mettendosi in salvo da Fat Man, così avevano chiamato l’ordigno, diventando così l’unica persona al mondo ad essere sopravvissuto a due ordigni nucleari. In quell’esplosione morirono altri 80mila giapponesi.

Tsutomu Yamaguchi non c’è più, è morto all’età di 93 per un cancro allo stomaco, dopo aver passato la vita a combattere i vari malanni che le radiazioni gli avevano provocato. Nella sua vita ha testimoniato più volte l’orrore della armi atomiche e gli effetti che vanno oltre alla distruzione iniziale e che ancora oggi sono presenti nelle due città giapponesi.

Ai posteri rimarrà una delle sue tante citazioni: “Era mio destino che subissi ciò due volte e che sopravvivessi ad entrambi per testimoniare ciò che accadde”.