De Lorenzo (M5S): “Salvini pensa di realizzare la secessione, ma non in mio nome”

Così l’onorevole Rina Valeria De Lorenzo sulla sua pagina Facebook rivolgendosi a Matteo Salvini:

Dopo aver incassato il dl #sicurezzabis ora Matteo Salvini pensa di realizzare la secessione. Ma non in mio nome, non con il mio consenso e con quello di chi ha a cuore le sorti del Paese.

Il ministro dell’Interno ha posto in essere un attentato alla verità: sostiene che la piaga del Mezzogiorno d’Italia sia la corruzione, ma astutamente tace sul fatto che la corruzione rappresenta un male deflagrante per l’intero Paese. Lo stesso Salvini e la ‘sua’ Lega mi pare non siano, né possano dirsi, immacolati.

Con la sua tesi, figlia di scarsissima conoscenza, il vicepremier punta a raccontare del Sud alla mercé di classi politiche truffaldine, indegne e inadeguate, come terra di corruzione che può salvarsi solo applicando la #regionalizzazione.

Ma il neo Salvini sa benissimo che al Sud non sono mai state riconosciute le stesse risorse delle altre regioni. Fa finta di non sapere, o ha problemi reali a comprendere, che la priorità per il Mezzogiorno e per l’Italia intera è la realizzazione del principio di perequazione utile a garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini. Solo successivamente si può con gli strumenti propri del legislatore e della magistratura sconfiggere il male assoluto della corruzione.

In veste di cittadina prima che da deputata, utilizzando in questo caso lo stesso linguaggio pop del vicepremier leghista, parlando a ‘tu per tu’, dico:

Caro ministro (ma cattivo maestro), prima ci riconosca gli stessi diritti e le stesse risorse, poi inverta il paradigma e smetta di sottrarsi al confronto nonostante, capisco, per lei possa essere scomodo. Confrontiamoci sui numeri, quelli che verranno fuori dall’indagine conoscitiva che è stata decisa dalla commissione Finanze presieduta da Carla Ruocco e che partirà da settembre. Nel frattempo, con umiltà, le suggerisco letture poco estive, ma sicuramente appassionanti, per ampliare il ventaglio di conoscenze sul Meridione. Legga Gramsci, Fortunato, Villari, Salvemini, Don Durso, Guido Dorso e se qualcosa le sfugge resto a disposizione per chiarimenti.