Padova, si allarga l’area dei Musei Civici

Uno storico locale che si rinnova e una delle aree più belle della città che si allarga grazie alla collaborazione tra privati e Amministrazione.

La Giunta ha approvato l’autorizzazione per un intervento di riqualificazione in via Porciglia e contestualmente un accordo per la cessione, da parte del privato, di un’area di 150 metri quadrati a ridosso dei Musei Civici degli Eremitani.

La proprietà dell’immobile di via Porciglia, 29, sede di una storica pizzeria, eseguirà un intervento di riqualificazione edilizia urbana con recupero del patrimonio storico-architettonico, mediante la

ricomposizione dei volumi esistenti e l’eliminazione delle costruzioni aggiunte successivamente all’edificio, senza realizzazioni quindi di nuovi volumi.

L’area che invece verrà ceduta in perequazione al Comune consentirà invece di migliorare l’accessibilità all’area museale realizzando un collegamento tra via Porciglia e i Musei Civici.

«È il risultato di un lavoro di due anni svolto anche in rapporto con la Soprintendenza – spiega l’assessore alla cultura Andrea Colasio – L’intervento è stato possibile grazie anche alla scelta strategica di questa Amministrazione di ridurre gli oneri per le riqualificazioni. Con la cessione al Comune di un’area piccola si compie un passo importante per la riqualificazione complessiva del sistema museale. Grazie a questo spazio infatti si potrà creare un varco da via Porciglia e la struttura della didattica. Si rimargina così una ferita aperta quando in passato fu venduta una parte dell’area del museo che oggi viene così restituita per ridare unitarietà funzionale all’insula museale. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’area della didattica, su cui abbiamo già investito molto, come previsto dal progetto Unesco».

«Quella che abbiamo fatto attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive è senza dubbio un’operazione win-win – sottolinea l’assessore al commercio Antonio Bressa – Da una parte permette a una storica pizzeria di rinnovare e riqualificare gli spazi, per migliorare e rendere più attrattivo il servizio, dall’altra il Comune ottiene un’area preziosa per completare il panorama il complesso museale. L’Amministrazione è sempre a fianco di imprenditori disposti a investire in strutture moderne e accoglienti che qualificano l’offerta per turisti e residenti, in particolare quando questi interventi riguardano aree di particolare pregio e interesse».