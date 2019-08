Morani: “Litigi al Governo? Una strategia per coprire i problemi”

Alessia Morani, deputata del Partito Democratico, è intervenuta ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. La Morani ha parlato delle ultime tensioni all’interno del Governo e di cosa accade nel PD.

Governo gialloverde

“È difficile fare opposizione quando si hanno di fronte due forze politiche che sono sia di lotta che di governo. Tutto questo teatrino che mettono in campo fatto di litigi continui è una strategia per coprire i veri problemi del Paese. La verità è che non succede nulla. Litigano sui social e in tv ma poi sono una falange armata. Non ci sono problemi nella maggioranza ma in Italia.

Questo bisticcio continuo serve a coprire la crescita zero del nostro Paese. Basta guardare i lavori parlamentari. Non trovate screzi o litigi nelle stanze dove si prendono le decisioni. Serve come strategia comunicativa per non parlare dell’assenza di crescita. Con noi si cresceva dell’1,7% e ci criticavano. Nel chiacchiericcio tra i due abbiamo approvato una manovra correttiva da 7 miliardi e mezzo. Nessuno ne parla. È la loro strategia mediatica. Sono molto uniti nei provvedimenti.

Problemi del Pd

“Il problema del Pd non è l’unità. Il PD, come tutti i partiti progressisti del mondo, ha il problema di un’offerta politica molto complessa. C’è la crisi dei partiti progressisti in tutto il mondo. Serve una visione politica nuova e non è facile. I valori di cui noi siamo portatori ed orgogliosi sono quelli dell’uguaglianza, della giustizia sociale.

Oggi il “cattivisimo” è padrone. Oggi le ONG sono diventate il male, quelle da combattere invece che dare loro dei meriti. La Caritas è oggetto di critica perché si occupa degli ultimi che magari sono stranieri e non sono solo italiani”.

Sono però piovute critiche a Scalfarotto, che è andato a trovare in carcere i due indagati americani per l’omicidio del brigadiere Cerciello Rega, anche dai componenti del Pd

“Io faccio battaglie per i detenuti. Ho fatto un esposto al Garante dei detenuti per come Cesare Battisti sia stato esposto come trofeo. L’ho criticato come vicenda personale. Sono stata compagna di un carabinieri e vi assicuro che la sera aspettarli a casa è un esercizio di grande ansia. Mi sono messa nei panni di quella madre e di quella moglie che non vede più tornare a casa il marito. Mi sono messo in sintonia con il grande dolore dell’opinione pubblica. Io avrei scelto tempi e modi diversi. Ivan Scalfarotto ha esercitato una prerogativa parlamentare importantissima. Questa volta non condivido la sua battaglia. Avrei preferito maggiore silenzio”.