Felizzano (AL): furto in abitazione, un arresto

I Carabinieri della Stazione di Felizzano hanno arrestato nella flagranza del reato di furto in abitazione giovane residente ad Asti e già noto alle Forze di Polizia. I Carabinieri in servizio perlustrativo sono stati allertati da alcuni cittadini della presenza di due soggetti ritenuti “sospetti” intenti ad aggirarsi per le strade del paese a bordo di uno scooter. Giunti sul posto i Carabinieri hanno intercettato così un solo uomo che fuggiva a piedi dall’abitazione di una anziana donna dopo aver asportato la borsa alla vittima. Bloccatolo, l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso e tratto in arresto per furto in abitazione.