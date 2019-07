Padova, Notturni d’Arte 2019

Fantastici viaggi in terre vicine e lontane attraverso le macchine della visione e dello spettacolo ottico saranno proposti dai Notturni d’Arte sabato 27 luglio, alle ore 20:00, con la visita guidata al Museo del Precinema in Prato della Valle 1/A. La rassegna Notturni d’Arte, prodotta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, quest’anno si sviluppa proprio intorno al tema del viaggio.

Definito “un museo di magiche visioni” o “camera delle meraviglie”, il Museo del Precinema collezione Minici Zotti, situato all’ultimo piano dell’antico Palazzo Angeli, rappresenta un unicum nel panorama dei musei non solo italiani, dove, tra scienza e fantasia, in un ambiente suggestivo che evoca il passato, si può comprendere l’evoluzione dell’immagine, dalle antiche ombre alla nascita del cinematografo.

Info

Biglietto 5 euro, da acquistare presso l’Ufficio Iat – Informazioni e accoglienza turistica in vicolo Cappellato Pedrocchi fino alle ore 17:00 del giorno dell’evento, da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 17:00, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 15:00 (aperto il 15 agosto con orario festivo)

Info biglietti:

telefono 049 5207415

Ingresso gratuito per bambini fono a 12 anni, disabili e un accompagnatore

Info rassegna:

cell. 366 6436212, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

email notturnidarte@comune.padova.it