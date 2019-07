Firenze: spaghettata antifascista e jazz all’Anconella Garden

Per la prima volta, giovedì 25 luglio, la tradizionale cena organizzata dalla sezione Anpi di Gavinana e Oltrarno con il Quartiere 3

Pastasciutta antifascista e jazz: così si celebra l’anniversario della caduta del regime all’Anconella Garden, lo spazio dell’Estate Fiorentina immerso nel parco di Firenze sud (accesso da via di Villamagna 39/d). Appuntamento domani, giovedì 25 luglio, alle 20.30 per la tradizionale cena organizzata dalla sezione Anpi di Gavinana e di Oltrarno in collaborazione con il Quartiere 3. A fare da colonna sonora all’evento il jazz del Francesco Gabbrielli Quartet, a partire dalle 21.30.

“Può sembrare un semplice evento ludico – spiega la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – eppure è fondamentale non sottovalutare ciò che sta accadendo in Italia. Anche attraverso la condivisione di un momento conviviale come quello di una spaghettata, ci impegniamo per tenere alta l’attenzione sulla deriva fascista che minaccia il nostro paese, rinnovando il nostro impegno per la democrazia”. L’evento, organizzato dalla sezione Anpi di Gavinana e Oltrarno, si svolgerà per la prima volta all’Anconella Garden, polmone verde della città: “Ringraziamo la sezione Anpi per l’impegno quotidiano e per questa manifestazione che organizza da anni – conclude Perini – e, dato che condividiamo gli stessi valori, ci è sembrato naturale spostare la tradizionale pastasciutta all’Anconella”.

La serata sarà accompagnata dal jazz del quartetto di Francesco Gabbrielli a partire dalle 21.30.

La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, che ha attivato una serie di prolifiche collaborazioni con le associazioni attive nel quartiere. Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturale Cambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella. Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop. Per accontentare i gusti di tutta la grande famiglia Anconella.