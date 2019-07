Gabriele Menotti Lippolis, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria sud, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Riguardo i dati di Confindustria e Intesa San Paolo sulla disoccupazione nel meridione

“Purtroppo questi dati avvalorano ciò che diciamo da tempo, il sud ha bisogno che qualcuno faccia politiche per il sud, ha bisogno di più infrastrutture e lavoro. Ma purtroppo siamo legati da burocrazia e da una politica ferma, che sta lì a litigare per avere un 1% in più, è un teatrino. Io sbloccherei subito tutti i cantieri, naturalmente con il controllo dell’Anac perché i lavori devono essere appaltati in maniera legittima.

Lo sblocco dei cantieri permetterebbero di realizzare le opere pubbliche incompiute, la logistica e i trasporti al sud. La nostra Italia è divisa in due, è inutile negarlo. Sono colpito dai dati negativi di questi ultimi mesi. Molti giovani non si vogliono formare, non finiscono il percorso di studi.

Lavoriamo da più di 20 anni, conosco tanti miei collaboratori che sono riusciti a raggiungere traguardi importanti anche non avendo alle spalle famiglie benestanti. Volere è potere. In Italia, soprattutto queste ultime generazioni, pensano che il risultato finale, il grande traguardo, si possa raggiungere senza fare fatica”.

Fincantieri non riesce a trovare saldatori

“Anche nel lavoro di un operaio serve della formazione. Quello del saldatore non è un lavoro semplice da fare. C’è bisogno di gente che ha voglia di lavorare. Col reddito di cittadinanza non costruiamo un Paese laborioso. Così si costruisce un Paese comodo che avrà una disoccupazione in aumento, un Paese in cui i giovani stanno lì ad aspettare la prebenda oltre agli ammortizzatori sociali dei genitori e dei nonni.

Molti, davanti alla richiesta degli imprenditori, rispondono: grazie, preferisco ricevere il reddito di cittadinanza. I contratti temporanei? Quando una risorsa umana è valida, è logico che l’imprenditore se lo tiene. Ce ne sarà qualcuno poco serio che campa alla giornata e che cambia sempre i lavoratori sfruttando i contratti temporanei, ma un imprenditore che investe sul futuro della propria impresa un lavoratore valido se lo tiene.

Noi sosteniamo innanzitutto gli under 35, quindi servono sgravi contributivi, ma abbassare il cuneo fiscale serve anche a chi è in età più avanzata”.

Fonte Radio Cusano Campus