Fiumicino, Darsena: in corso dragaggio del fondale

Sono in corso nella Darsena di Fiumicino e proseguiranno nei prossimi giorni anche nel Porto Canale le operazioni di dragaggio del fondale coordinate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in collaborazione con la Capitaneria di Porto e con il Comune di Fiumicino.

Sono inoltre in fase di collaudo in Darsena i sei nuovi dispositivi Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti.

Sul posto oggi il sindaco Esterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, il Presidente dell’Autorità portuale Francesco Maria Di Majo e il Comandante di Vascello Filippo Marini.

Le parole del Sindaco

“Sono due operazioni importanti – spiega Montino – nate da una proficua collaborazione interistituzionale tra Comune, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, che si aggiungono a quella già di successo della rimozione dei relitti affondati nel Tevere.

Prima di metà agosto avremo finalmente il canale e la Darsena di nuovo in sicurezza e navigabili, oltre che uno specchio d’acqua più pulito e senza più l’accumulo di rifiuti e plastiche trasportare qui dalle correnti marine e dal Tevere”.