Cardarelli: furbetti del cartellino, 60 indagati tra medici e infermieri

Se saranno accertati gli illeciti ipotizzati, i furbetti del cartellino scoperti all’ospedale Cardarelli di Napoli dovranno risarcire i cittadini per i danni loro arrecati. Lo afferma il Codacons, chiedendo il licenziamento immediato dei 60 dipendenti colpiti da avvisi di garanzia da parte della Procura di Napoli i quali, dopo aver timbrato il cartellino, abbandonavano il posto di lavoro.

“Si tratta di reati che, se confermati, avrebbero ripercussioni dirette per gli utenti della sanità – spiega il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Il danno per i cittadini è duplice: da un lato i servizi resi dall’ospedale dove lavoravano i dipendenti infedeli hanno subito un peggioramento a causa dell’assenza ingiustificata dei lavoratori dagli uffici, dall’altro vi è un evidente spreco di soldi pubblici, in quanto i furbetti del cartellino hanno percepito stipendi senza lavorare”.

Per tale motivo il Codacons chiede il licenziamento immediato dei “furbetti del cartellino” del Cardarelli e l’avvio di azioni di recupero delle retribuzioni percepite negli anni dai dipendenti disonesti, soldi che dovranno rientrare nelle disponibilità della collettività.