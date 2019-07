Pescara, canale preferenziale per smaltimenti materiali danneggiati dal nubifragio

Ambiente SpA, per la città di Pescara colpita ieri da un violenti nubifragi e grandinata, ha predisposto, a partire da oggi e fino a Venerdì 26/07/2019, un canale preferenziale unicamente per gli smaltimenti dei materiali danneggiati dall’evento meteorologico. In particolare possono essere smaltiti ingombranti, materiale indifferenziato, rifiuti elettrici (RAEE) prenotandone il ritiro:

1) mediante mail all’indirizzo: servizioclienti@attiva-spa.it. Nella mail va specificata la tipologia (es. ingombranti, indifferenziato, rifiuti elettrici RAEE, ecc.), la quantità del rifiuto, la data (stabilita dall’utente) e l’indirizzo di conferimento. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in buste il cui peso non deve superare i 20 Kg cadauno.

2) mediante fax al numero 085-4311485. Nel fax va specificata la tipologia (es. ingombranti, indifferenziato, rifiuti elettrici RAEE, ecc.), la quantità del rifiuto, la data (stabilita dall’utente) e l’indirizzo di conferimento. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in buste il cui peso non deve superare i 20 Kg cadauno.

3) mediante il numero verde 800-624622, specificando tipologia e quantità di rifiuti da conferire. L’operatore del call center di Ambiente darà le indicazioni e la data (la più vicina possibile) per il conferimento;

I cartoni e la carta bagnati, se puliti, possono essere conferiti nella carta, altrimenti, se sporchi, nell’indifferenziato.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale e sulla pagina facebook di Ambiente SpA.