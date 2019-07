Milano, plastic free: sabato 13 luglio in Piazza del Cannone

Sabato 13 luglio alle ore 11 in Piazza del Cannone, l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani darà il via a “Clean the Oceans Pavilion”, posando la prima bottiglia di plastica per sensibilizzare e costruire insieme ai cittadini la prima installazione artistica collaborativa per il contrasto della plastica negli oceani.

Il progetto artistico nasce dalla partnership tra SUPER – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Comune di Milano e lo studio Thailandese all(zone), promosso da Adidas con il patrocinio del Comune di Milano.