Firenze, visite alle Murate e alla mostra Sui Generis

Sabato 13 e 20 luglio due giornate di visite guidate rivolte al grande pubblico in occasione della mostra temporanea Sui Generis: Autoritratti Chiara Camoni / Bettina Buck

In occasione della mostra temporanea Sui Generis: Autoritratti in corso presso Le Murate Progetti Arte Contemporanea, MUS.E propone due giornate di visite guidate rivolte al grande pubblico e finalizzate a offrire spunti di riflessione e di comprensione dei lavori esposti.

La mostra, centrata sulle relazioni fra corpo e spazio e sull’incontro con l’altro, offre l’occasione per riflettere sulla dimensione più personale di ciascuno di noi e sul dialogo che – con i gesti, con le voci e con i silenzi – possiamo costruire con chi è altro-da-noi. E sono le due artiste per prime, Chiara Camoni e Bettina Buck, a rinunciare al monologo per presentarsi nel rapporto con lo spazio e con l’alterità: da una parte il luogo delle Murate, dall’altra l’incontro fra loro due medesime. Una conversazione a più voci che include ambienti, relazioni, momenti snodandosi fra attività manuali, spazi domestici, silenzi racchiusi e che ci invita a riflettere sul femminile e sul femminino che è in ognuno di noi. A partire dalle ricerche della celebre medievista Chiara Frugoni intorno alla figura di santa Chiara, infatti, le Murate sono state rilette come convento femminile, ovvero come luogo non solo “di clausura e di separazione del mondo ma anche di relazione, di vita comune e di emancipazione attraverso la lettura e l’artigianato. In questo senso la nozione di spazio domestico, di spazio abitato e non astratto, di spazio da costruire è alla base della mostra” (Cecilia Canziani).

Le visite prevedono un’introduzione alla storia e agli spazi delle Murate per concentrarsi poi sulle opere della mostra – video, installazioni, fotografie, sculture, disegni – portando il pubblico a riflettere sull’idea di spazio domestico e pubblico ma anche e soprattutto su di noi, sulle nostre relazioni, sulla nostra idea di dialogo e di comunità, sul nostro fare (e pensare) insieme.

Per chi: per giovani e adulti

Quando: sabato 13 luglio h15 e h16.30 e sabato 20 luglio h11 e h12.30

Dove: Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, piazza delle Murate, Firenze

Durata: 1h15’

Costi: la partecipazione è gratuita