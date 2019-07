Di Battista spiega il suo pensiero sull’accoglienza e le ONG

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Ho detto che “l’accoglienza non può essere la risposta”, ho criticato le ONG (il fatto che abbia lavorato nel mondo della cooperazione non mi impedisce di farlo, semmai mi spinge ancor di più a denunciare determinate storture).

Qui, se avete voglia, spiego meglio il mio pensiero. Avendo tempo di farlo oltretutto. Quando vado in TV cerco, nella mia testa, di eliminare parole, aggettivi, etc, etc, in una frase che sto per dire. Perché? Perché arriva, sistematicamente (per lo meno a me), l’interruzione dopo pochi secondi. Prima di andare in onda mi si dice sempre “gli spettatori vogliono ritmo e velocità”. Poi le persone per strada mi dicono che vorrebbero ascoltare dei ragionamenti finiti per poter prendere posizione.

Ho scritto il libro “Politicamente scorretto” proprio per questo, per aver tempo di fare dei ragionamenti. Sia chiaro, l’ho scritto anche perché scrivere è il mio lavoro. Ho scritto prima di fare il parlamentare e se qualcuno continuerà a pubblicarmi lo farò per tutta la vita.