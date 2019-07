Marconi, “effetto domino” permette di arrestare due giovani per detenzione di stupefacenti

Un “effetto domino” ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese di arrestare due giovani romani, di 24 e 18 anni, con precedenti, e denunciare a piede libero un 17enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno anche sequestrato quasi 3 kg di droga e 5.300 euro in contanti, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento.

I controlli

I Carabinieri hanno eseguito un controllo a casa del 24enne, in via Antonio Roiti, sottoposto

alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali con obbligo di permanenza in casa

dalle ore 16 alle 7, per precedenti reati. Il giovane è stato trovato regolarmente all’interno

dell’abitazione ma in compagnia del 18enne, in violazione alle prescrizioni imposte

dall’Autorità Giudiziaria. Approfonditi gli accertamenti, i militari hanno rinvenuto, in tasca

al 18enne, 86 g di hashish e hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 24enne,

rinvenendo in camera da letto 2,750 kg di analoga sostanza stupefacente, un bilancino di

precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Nel corso delle operazioni, è giunto

il 17enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune

dosi di hashish.

La perquisizione dal 17enne

I Carabinieri hanno successivamente perquisito, in presenza dei genitori, anche l’abitazione

del 17enne in via Enrico Fermi, rinvenendo 67 g di hashish e 5.300 euro, di cui non è stato

in grado di dimostrarne la lecita provenienza.

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno poi richiesto ai colleghi della Stazione

di Cerveteri di perquisire anche l’abitazione del 18enne, in quel comune, dove però non è stato

trovato nulla.

Gli arrestati sono stati associati in carcere a “Rebibbia”.