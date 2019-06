Il Papa: “Gesù non vuole reporter dello spirito ma suoi testimoni viventi”

Sull’esempio di Pietro e Paolo, testimoni di vita, di perdono, di Gesù, chiediamo al Signore di non essere cristiani tiepidi, “reporter” dello spirito, ma “testimoni che ogni giorno Gli dicono: ‘Signore, tu sei la mia vita’”. Così Papa Francesco, nell’omelia della Celebrazione per la Solennità degli apostoli San Pietro e San Paolo, dopo la benedizione dei Palli per 31 nuovi arcivescovi metropoliti, presenta i due come “peccatori pentiti”, che Gesù ha chiamato per nome e così “cambiò la loro vita”.