Festival Show 2019, debutto domenica in Prato della Valle

Debutta a Padova il tour estivo del Festival Show 2019, la kermesse organizzata da Radio Birikina, Radio Bella&Monella e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’appuntamento con la musica sotto le stelle è domenica 30 giugno, in Prato della Valle – inizio ore 21, ingresso libero -.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa mercoledì 26 giugno a Palazzo Moroni.

“La cornice di Prato della Valle si prepara ad ospitare anche quest’anno la prima imperdibile tappa del Festival Show – ha commentato Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi e al commercio dell’Amministrazione comunale, nel corso dell’incontro con i media – Sarà ancora una volta un grande evento musicale in grado di animare un’estate padovana che si preannuncia ricca di appuntamenti per cittadini e turisti. Ringrazio gli organizzatori con i quali lavoriamo fianco a fianco per realizzare un appuntamento destinato ad emozionare e a lasciare il segno alle migliaia di persone coinvolte. L’Amministrazione supporta con convinzione queste manifestazioni, che sono un segno concreto della vivacità della nostra città ed anche un’importante opportunità per il nostro commercio”.