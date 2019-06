Dl crescita, Errani: “Attacco inaudito al Servizio Sanitario Nazionale”

“Alla Camera dei deputati, è stato approvato un piccolo emendamento all’articolo 14, con cui si estende agli enti associativi assistenziali la defiscalizzazione conferendo loro il riconoscimento di natura non commerciale con i relativi sgravi fiscali. Non so se lo avete fatto consapevolmente o inconsapevolmente, ma di fatto si estende la defiscalizzazione, per esempio, ai fondi sanitari. Questa è una scelta che mette in discussione il Servizio Sanitario Nazionale e conseguentemente i princìpi di equità e uguaglianza all’accesso che lo ispirano.” Così il senatore di Articolo Uno Vasco Errani durante la discussione in aula relativa al decreto crescita. “Con questo articolo si sostiene così una concorrenza diretta e sleale al Sistema Sanitario Nazionale, già oggi enormemente in crisi. Se lo state facendo inconsapevolmente è gravissimo, se ne siete consapevoli” prosegue Errani “è un attacco inaudito al servizio sanitario pubblico. Chi ha cuore il Sistema sanitario nazionale alzi la voce e fermi questa scelta sbagliata e pericolosa di cui non si ha nemmeno il coraggio di parlare esplicitamente. Il modo più negativo e pericoloso per procedere alla privatizzazione della sanità” conclude il senatore di Articolo Uno “è farlo senza dirlo, nascondendo la faccia. E tutto questo è molto grave”.

“Il governo parla di crescita, ma nel decreto crescita non c’è uno straccio di strategia.” Così il senatore di Articolo Uno Vasco Errani durante la discussione in aula relativa al decreto crescita. “Nel testo in esame ci sono tanti provvedimenti, uno a fianco dell’altro, molti sono sbagliati e alcuni sono inutili, ma non c’è uno straccio di strategia. Paghiamo più tasse, non solo non c’è la crescita e non è un anno bellissimo, ma l’ISTAT dice anche che per il prossimo trimestre saremo in difficoltà e aumenta il differenziale di produttività tra noi e i Paesi europei. Il governo ha un’idea?” prosegue Errani “Ha una proposta e una politica industriale, che affronti i problemi del Paese? La risposta, purtroppo, è che in realtà un’idea e una strategia del governo non esistono.” Conclude il senatore di Articolo Uno.