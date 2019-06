Marattin (PD): “Flat tax? Forse Salvini ha trovato i soldi in mezzo alla sabbia di Milano Marittima”

Luigi Marattin, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

In aula per il dl crescita solo 30 deputati del PD presenti

“Vorrei chiarire che anche fossimo stati tutti non sarebbe cambiato nulla perché il decreto sarebbe comunque passato. In ogni caso, il punto è che siccome era venerdì sera i deputati della maggioranza di governo premevano per andare a casa. Mi dicevano: non fare la dichiarazione di voto, è tardi. Io l’ho fatta lo stesso, altri gruppi d’opposizione hanno desistito e dai banchi della maggioranza applaudivano. Gli italiani lavorano il sabato e la domenica prendendo molti meno soldi di noi. Di questa cosa non solo non ne ha parlato nessuno, ma sono venuti a rompere le scatole a noi. Il PD è diventato il capro espiatorio di tutto quello che non va in questo Paese. C’è sempre bisogno di un nemico e di un capro espiatorio. Il Paese è sfibrato, è da 20 anni che non cresce, è stanco e arrabbiato, quindi bisogna dare la colpa a qualcuno. Tant’è vero che hanno vinto le elezioni quelli che hanno dato la colpa all’Europa, alla Bce e al PD. Se l’Italia è messa così noi italiani dobbiamo guardarci allo specchio per trovare il colpevole, non si può dare la colpa ai mercati e a Bruxelles. Abbiamo al governo persone in Parlamento che non distinguono un bilancio pubblico da un forno a microonde. Il reddito di cittadinanza è stato un flop, il sussidio medio è di 250 euro, i centri per l’impiego sono ancora in alto mare per non parlare dei navigator”.

Sulla flat tax

“Hanno trovato i soldi? Forse Salvini li ha trovati in mezzo alla sabbia a Milano Marittima. Voglio vedere quando uscirà il disegno di legge. Continuano a parlarne per distogliere l’attenzione dal fatto che nel 2018 la pressione è aumentata”.

Sulla trattativa con l’UE

“I numeri della procedura d’infrazione sono abbastanza chiari, la decisione è politica del Consiglio Europeo. La domanda è: qual è il governo che sta negoziando con l’UE? Quello di Tria o quello di Di Maio e Salvini, con Borghi e i minibot?”.