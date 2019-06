Daniele Diaco, presidente della Commissione ambiente del Comune di Roma, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, per parlare della situazione dei rifiuti a Roma.

Sull’emergenza rifiuti

“Nella Regione Lazio c’è una carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti. Ricordiamo che veniamo da una storia antica che riguarda la discarica di Malagrotta. Dopo la sua chiusura la regione Lazio – e anche la capitale – non si ì mai adeguata con un’impiantistica che potesse sopperire alla chiusura della discarica e a gestire mole dei rifiuti prodotta dalla città. Le rete infrastrutturale è scarna e abbiamo avuto delle problematiche dal punto di vista tecnico, ossia lo sciopero degli operatori Ama che non ha permesso il ritiro dei rifiuti, 85 camion fermi.

A questo ci aggiungiamo un guasto importante al Tmb di Rocca Cencia che ha compromesso il suo funzionamento e la manutenzione fino a settembre dei due Tmb di Malagrotta. Ci siamo, comunque, mossi subito per trovare alternative e stiamo via recuperando, sanificando i cassonetti dell’umido, la frazione più delicata, stiamo pulendo le strade. Ci vuole un attimo di pazienza ma stiamo tornando a pieno regime. Dico con fermezza che ad oggi non esiste un’emergenza igienico sanitaria. Ama sta intervenendo sulle vie della capitale per recuperare quel ritardo dovuto allo sciopero della municipalizzata dei primi di giugno”.

Sulla discarica a Pian dell’Olmo, tra Roma e Riano. La regione Lazio sta valutando il progetto

“E’ un ritorno al passato. Il progetto presentato nel 2017 rigettato dalla Regione Lazio con determina dirigenziale, oggi si riesamina il progetto sul quale c’è il parere negativo del dipartimento tutela ambientale di Roma capitale Si sta facendo una forzatura sulla realizzazione di una discarica che non è voluta dai cittadini di Riano, né dalla citta di Roma.

E’ una soluzione che non andrebbe a percorrere quella strada virtuosa che dovrebbe essere il riciclo. La discarica incombe di nuovo sulla cittadinanza, noi abbiamo organizzato una Commissione nei mesi scorsi proprio per scongiurare l’avvio della Conferenza dei servizi e oggi la Conferenza dei servizi è partita alla Regione Lazio. Riorganizzeremo presto un’altra Commissione ambiente insieme ai cittadini di Riano alla quale è invitata anche la Regione Lazio che mi auguro sia presenta con gli uffici preposti, visto l’assenza dell’ultima volta”.

Sul sito di trasbordo di via Ave Ninchi a Talenti

“Il trasbordo, il passaggio dei rifiuti da un camion piccolo a uno più grande, avviene in tutti i

quartieri, anche al Gianicolo, parte pregiata di Roma e non è crea impatto ambientale. Il tema

di via Ave Ninchi è stato cavalcato purtroppo dalle opposizioni che hanno cavalcato questa

questione. Non c’è nessuna attività istruttoria da parte del Dipartimento ambiente e di Ama,

si stanno individuano insieme ai municipi le altre aree possibili in cui eseguire le attività di

trasbordo.

Voglio lanciare possiamo lanciare un messaggio ai cittadini di quel quadrante della città: state

tranquilli, credete a quello che l’amministrazione centrale vi dice, non fatevi ingannare dalle

proposte e dalle iniziative dell’opposizione che crea ostruzione e allarmismo”.

Su Matteo Salvini e sulle critiche della Lega

“Intanto il ministro Salvini facesse il ministro, svolgesse il proprio ruolo politico istituzionale

che gli è stato conferito dai cittadini nel migliore di modi. Siamo abituati agli attacchi delle

opposizioni e di alcune testate giornalistiche, ogni giorno leggiamo critiche pesanti, violenze

espresse contro il nostro sindaco, contro l’attività che svolgiamo. Questo è strumentale e

arreca danno alla città.

SE continuiamo con queste beghe politiche non andiamo da nessuna parte. Noi guardiamo

ai nostri obiettivi, al programma, al benessere dei cittadini, con tutte le difficoltà del caso.

Sapevamo che non sarebbe stato facile governare Roma ma lo stiamo facendo con serietà

e passione, lavoriamo giorno e notte. Questo lo stiamo facendo per garantire un futuro

migliore la città di Roma”.

Sulle critiche di Renzi a Raggi sulla gestione dei rifiuti

“Ricordo a Renzi che Firenze è un municipio di Roma. Roma ha 15 municipi, quindi è 15 volte

Firenze. Quello che dice Renzi è pretestuoso. La gestione dei suoi compagni di partito a Roma

è stata una vera debacle perché non ha lasciato nessun terreno fertile, nessuna speranza e

nessun futuro, noi stiamo ricostruendo tutto da zero”.

