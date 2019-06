Nicola Rossi: “Flat tax: bisognava farla all’inizio della legislatura”

L’economista Nicola Rossi, presidente dell’Istituto Bruno Leoni ed ex parlamentare del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla flat tax

“Si può fare, con la necessaria gradualità –ha affermato Rossi-. Questa è la classica riforma che bisognava fare all’inizio della legislatura, perché ci sarebbe stato davanti un orizzonte temporale più ampio e magari sarebbero state utilizzate meglio le risorse impiegate l’anno scorso. Il Paese ha bisogno urgentemente di una riforma complessiva del sistema fiscale perché quello che abbiamo oggi dimostra tutti i suoi 60 anni. Evasione fiscale? Mi sembra interessante il gettito positivo dato dalla fatturazione elettronica. Se riuscissimo ad incrociare le banche dati con le tecnologie si riuscirebbe a fare una vera lotta all’evasione. Limite al contante? Attraverso l’uso del contante passa una parte importante all’evasione quindi il limite è rilevante.

Però non si può esagerare perché siamo un Paese che continua ad utilizzare il contante, è bene che ne usi sempre meno, ma è anche vero che è un Paese piuttosto anziano quindi cambiare certe abitudini non è semplice. Il vero elemento dirimente nella vicenda della riforma fiscale è che non possiamo permetterci di farla a debito, così non funziona. Se il ministro dell’interno dice che i soldi ci sono e sono stati trovati 15 miliardi io sono felicissimo, gradirei solo vedere da dove vengono quei 15 miliardi. Non si può fare a debito perché si genera incertezza, la gente si domanda: quand’è che me li richiederanno indietro? E inoltre, fare una manovra a debito oggi significa fare un regalo a tutti i nostri partner commerciali perché i cittadini i soldi li spendono in importazioni. Cosa diversa sarebbe se si facesse una manovra a debito in tutta l’Eurozona. Mancanza di progressività? Non è vero.

Se la flat tax viene costruita bene, associandola alle opportune detrazioni e ad una zona di

non tassazione per i redditi bassi, l’esito finale è una tassazione progressiva. La progressività

vera non si fa con il fisco, si fa dal lato delle entrate. Il sistema attuale è un bengodi per le

persone più abbienti, una forte sinistra dovrebbe porsi seriamente l’obiettivo di cambiarlo.

Le cose che sono state fatte dalla sinistra sono state sbagliate, mettendo delle pezze o facendo

interventi episodici come gli 80 euro. Gli 80 euro sono stati una misura mal pensata e mal

realizzata, tanto è vero che che milioni di persone li hanno dovuti restituire, e alcune migliaia

li hanno dovuti restituire perché troppo poveri. Quando le cose si fanno così male, vanno

cancellate”.

Sui minibot

“Tecnicamente è un dibattito poco appassionante, Draghi ha detto tutto quello che c’era da

dire. Questo dibattito sui minibot è nato perché si si vuole preparare l’arsenale per un

confronto molto duro con l’UE, è una maniera di impostare i rapporti con l’UE terribile.

Come abbiamo visto con la Brexit, quando il confronto con l’UE si fa duro, l’Ue è molto

robusta. Noi abbiamo bisogno dell’Europa, l’Europa potrebbe anche fare a meno di noi,

ma non noi dell’Europa. Giorgetti, in maniera molto ironica, ha detto la cosa giusta sui

minibot”.

Fonte Radio Cusano Campus