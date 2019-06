Piano caldo per gli anziani padovani

Anche per l’estate 2019 i Servizi Sociali del Comune di Padova si attivano per aiutare in particolare ai cittadini più anziani ad affrontare i mesi più caldi. L’ufficio Attività creative terza età ha infatti realizzato la la guida “Arriva l’estate 2019” che offre indicazioni su come affrontare i mesi più caldi.

«D’estate l’attenzione è massima nei riguardi delle persone anziane – sottolinea l’assessora al sociale, Marta Nalin – Non solo per quanto riguarda le problematiche sanitarie e le esigenze pratiche, ma anche perchè in questo periodo possono emergere situazioni di solitudine. L’attenzione in questo senso è massima, perchè riuscire a individuare presto queste situazioni può permettere di evitare che diventino più complesse da gestire. Dopo l’estate partirà l’indagine sugli over 75 soli, realizzata a qualche anno di distanza dall’ultima, che siamo sicuri potrà darci indicazioni importanti».

Nel volantino, che sarà disponibile nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’Azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle farmacie comunali sono indicati i luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia, le associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto e parlare, i servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio, le piscine che prevedono agevolazioni per persone over 60 e i parchi e centri sociali per anziani.

Il volantino è disponibile anche on line nella pagina Guida per l’anziano nelle situazioni di bisogno: “Arriva l’estate…” – anno 2019.

«Per i nostri cittadini anziani l’estate significa anche soggiorni climatici – continua l’assessora Nalin – iniziativa sempre molto apprezzata. Le attività e i servizi per gli anziani sono diverse e grazie al Tavolo Territoriale per la Terza Età, che mette assieme istituzioni e volontariato, abbiamo realizzato una mappatura che aiuta loro e le loro famiglie a trovare i riferimenti giusti sul territorio. La pagina di Padovanet #reteterzaetà (www.padovanet.it/informazione/reteterzaeta%E2%80%99-mappatura-della-terza-et%C3%A0) organizza per tipologia di servizio e per quartiere tutte queste offerte e siamo sicuri che possa essere un ulteriore punto di riferimento».